https://1prime.ru/20250717/evrostat-859607691.html

Годовая инфляция в еврозоне по итогам июня ускорилась впервые с января

Годовая инфляция в еврозоне по итогам июня ускорилась впервые с января - 17.07.2025, ПРАЙМ

Годовая инфляция в еврозоне по итогам июня ускорилась впервые с января

Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам июня ускорилась до 2% с 1,9% в мае, следует из данных Евростата. | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T12:05+0300

2025-07-17T12:05+0300

2025-07-17T12:05+0300

экономика

евростат

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам июня ускорилась до 2% с 1,9% в мае, следует из данных Евростата. Показатель совпал с предварительной оценкой, опубликованной в начале июля. До этого ускорение инфляции в последний раз наблюдалось в январе, когда показатель вырос до 2,5% с 2,4% в декабре.

https://1prime.ru/20250703/pmi-859132643.html

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евростат