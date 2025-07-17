https://1prime.ru/20250717/evrostat-859607691.html
Годовая инфляция в еврозоне по итогам июня ускорилась впервые с января
Годовая инфляция в еврозоне по итогам июня ускорилась впервые с января - 17.07.2025, ПРАЙМ
Годовая инфляция в еврозоне по итогам июня ускорилась впервые с января
Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам июня ускорилась до 2% с 1,9% в мае, следует из данных Евростата. | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T12:05+0300
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экономика
евростат
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам июня ускорилась до 2% с 1,9% в мае, следует из данных Евростата. Показатель совпал с предварительной оценкой, опубликованной в начале июля. До этого ускорение инфляции в последний раз наблюдалось в январе, когда показатель вырос до 2,5% с 2,4% в декабре.
https://1prime.ru/20250703/pmi-859132643.html
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евростат
Годовая инфляция в еврозоне по итогам июня ускорилась впервые с января
Евростат: годовая инфляция в еврозоне в июне ускорилась до 2% с 1,9% в мае
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам июня ускорилась до 2% с 1,9% в мае, следует из данных Евростата.
Показатель совпал с предварительной оценкой, опубликованной в начале июля. До этого ускорение инфляции в последний раз наблюдалось в январе, когда показатель вырос до 2,5% с 2,4% в декабре.
Индекс деловой активности в еврозоне в июне неожиданно вырос