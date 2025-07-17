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ФАС согласовала сделку "Эфко" о покупке "Тульского пищевого комбината" - 17.07.2025, ПРАЙМ
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ФАС согласовала сделку "Эфко" о покупке "Тульского пищевого комбината"
ФАС согласовала сделку "Эфко" о покупке "Тульского пищевого комбината" - 17.07.2025, ПРАЙМ
ФАС согласовала сделку "Эфко" о покупке "Тульского пищевого комбината"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайство "Эфко Продукты питания" о приобретении 100% долей "Тульского пищевого комбината" (ТПК)... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T13:24+0300
2025-07-17T13:24+0300
экономика
бизнес
россия
тульская область
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайство "Эфко Продукты питания" о приобретении 100% долей "Тульского пищевого комбината" (ТПК) для производства майонеза, сообщили в ведомстве. "ФАС согласовала ходатайство АО "ЭФКО Продукты питания" о приобретении ООО "ТПК". Компания планирует приобрести 100% долей в уставном капитале "Тульского пищевого комбината", на производственную площадку которого будет перенесено производство майонеза", - говорится в сообщении. По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на соответствующем рынке. Группа компаний "Эфко" является одним из крупнейших производителей пищевой промышленности в России. Группа занимается переработкой масличных культур, производством соусов, масложировой продукции, пищевых ингредиентов, растительных альтернатив мяса и молока. Основной бенефициар - Валерий Кустов. Тульский пищевой комбинат является одной из производственных площадок "Эфко". Он будет введен в эксплуатацию в этом году. В июле 2025 года правительство Тульской области и "Эфко" подписали соглашение об открытии линии по производству растительного масла. При этом, согласно данным "БИР-Аналитик", с февраля 2024 года до 10 июля 2025 года гендиректором и учредителем ООО "ТПК" являлся Максим Сапронов.
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бизнес, россия, тульская область
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Тульская область
13:24 17.07.2025
 
ФАС согласовала сделку "Эфко" о покупке "Тульского пищевого комбината"

ФАС разрешила "Эфко Продукты питания" приобрести 100% "Тульского пищевого комбината"

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайство "Эфко Продукты питания" о приобретении 100% долей "Тульского пищевого комбината" (ТПК) для производства майонеза, сообщили в ведомстве.
"ФАС согласовала ходатайство АО "ЭФКО Продукты питания" о приобретении ООО "ТПК". Компания планирует приобрести 100% долей в уставном капитале "Тульского пищевого комбината", на производственную площадку которого будет перенесено производство майонеза", - говорится в сообщении.
По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на соответствующем рынке.
Группа компаний "Эфко" является одним из крупнейших производителей пищевой промышленности в России. Группа занимается переработкой масличных культур, производством соусов, масложировой продукции, пищевых ингредиентов, растительных альтернатив мяса и молока. Основной бенефициар - Валерий Кустов.
Тульский пищевой комбинат является одной из производственных площадок "Эфко". Он будет введен в эксплуатацию в этом году. В июле 2025 года правительство Тульской области и "Эфко" подписали соглашение об открытии линии по производству растительного масла.
При этом, согласно данным "БИР-Аналитик", с февраля 2024 года до 10 июля 2025 года гендиректором и учредителем ООО "ТПК" являлся Максим Сапронов.
Здание Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
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