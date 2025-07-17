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Финляндия назвала проект бюджета ЕС слишком большим
Финляндия назвала проект бюджета ЕС слишком большим - 17.07.2025, ПРАЙМ
Финляндия назвала проект бюджета ЕС слишком большим
Финляндия считает слишком большим проект бюджета, предложенный Еврокомиссией, и призывает к умеренности, сообщает правительство республики. | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T09:40+0300
2025-07-17T09:40+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Финляндия считает слишком большим проект бюджета, предложенный Еврокомиссией, и призывает к умеренности, сообщает правительство республики. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду представила свое предложение по размерам и статьям расходов очередного многолетнего бюджета Евросоюза (MFF) на 2028-2034 годы, который эксперты заранее назвали "несостоятельным". Согласно предложению ЕК, бюджет составит около 2 триллионов евро. Порядка 100 миллиардов евро предлагается запланировать для помощи Украине. "Финляндия считает, что опубликованное Европейской комиссией предложение о будущей многолетней финансовой программе ЕС на 2028-2034 годы содержит слишком большой объем бюджета", - говорится в сообщении. Как уточняет правительство, Финляндия поддерживает предложения, связанные с обороной, конкурентоспособностью и поддержкой Украины, но призывает к умеренности в бюджете. "Несмотря на правильные приоритеты, общая рамочная программа должна оставаться умеренной. Поэтому мы критически оцениваем высокий общий уровень текущей финансовой программы и выступаем против создания новых финансовых инструментов на уровне ЕС, таких как инструмент восстановления, финансируемый за счет заимствований ЕС", - приводятся слова премьера Петтери Орпо в сообщении.
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Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, ФИНЛЯНДИЯ, ЗАПАД, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров, ЕС, ЕК, НАТО
Финляндия назвала проект бюджета ЕС слишком большим
Финляндия назвала проект бюджета ЕС слишком большим и призвала к умеренности
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Финляндия считает слишком большим проект бюджета, предложенный Еврокомиссией, и призывает к умеренности, сообщает правительство республики.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду представила свое предложение по размерам и статьям расходов очередного многолетнего бюджета Евросоюза (MFF) на 2028-2034 годы, который эксперты заранее назвали "несостоятельным". Согласно предложению ЕК, бюджет составит около 2 триллионов евро. Порядка 100 миллиардов евро предлагается запланировать для помощи Украине.
"Финляндия считает, что опубликованное Европейской комиссией предложение о будущей многолетней финансовой программе ЕС на 2028-2034 годы содержит слишком большой объем бюджета", - говорится в сообщении.
Как уточняет правительство, Финляндия поддерживает предложения, связанные с обороной, конкурентоспособностью и поддержкой Украины, но призывает к умеренности в бюджете.
"Несмотря на правильные приоритеты, общая рамочная программа должна оставаться умеренной. Поэтому мы критически оцениваем высокий общий уровень текущей финансовой программы и выступаем против создания новых финансовых инструментов на уровне ЕС, таких как инструмент восстановления, финансируемый за счет заимствований ЕС", - приводятся слова премьера Петтери Орпо в сообщении.
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