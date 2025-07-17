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Фондовые индексы Европы растут на макростатистике по странам региона

Фондовые индексы Европы растут на макростатистике по странам региона - 17.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы растут на макростатистике по странам региона

Основные фондовые индексы Европы торгуются в плюсе в четверг после выхода макростатистики по странам региона, свидетельствуют данные бирж. | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T14:10+0300

2025-07-17T14:10+0300

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы торгуются в плюсе в четверг после выхода макростатистики по странам региона, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 13.53 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,46% - до 8 967,25 пункта, французский CAC 40 - на 0,91%, до 7 792,52 пункта, немецкий DAX - на 0,49%, до 24 194,21 пункта. В четверг стало известно, что годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам июня ускорилась до 2% с 1,9% в мае. Показатель совпал с предварительной оценкой, опубликованной в начале июля. До этого ускорение инфляции в последний раз наблюдалось в январе, когда показатель вырос до 2,5% с 2,4% в декабре. Франция вошла в список европейских стран с самым низким уровнем инфляции (0,9%). Безработица в Великобритании в марте-мае выросла до 4,7% с 4,6% в феврале-апреле, по данным Бюро национальной статистики страны. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне февраля-апреля в 4,6%. Кроме того, участники рынка продолжают следить за ходом мирового торгового диалога. Ранее в четверг газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Евросоюз разрабатывает варианты возможных ответных мер на случай провала торговых переговоров с США. Они включают введение пошлин на американские услуги, а также экспортный контроль. Президент США Дональд Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам. Как отмечается, Еврокомиссия еще не представила список соответствующих мер в отношении Штатов странам-членам ЕС. Глава ЕК в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.

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рынок, индексы, торги, сша, европа, франция, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, dax, financial times