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Фондовые индексы Европы растут на макростатистике по странам региона
Фондовые индексы Европы растут на макростатистике по странам региона - 17.07.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы растут на макростатистике по странам региона
Основные фондовые индексы Европы торгуются в плюсе в четверг после выхода макростатистики по странам региона, свидетельствуют данные бирж. | 17.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы торгуются в плюсе в четверг после выхода макростатистики по странам региона, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 13.53 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,46% - до 8 967,25 пункта, французский CAC 40 - на 0,91%, до 7 792,52 пункта, немецкий DAX - на 0,49%, до 24 194,21 пункта. В четверг стало известно, что годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам июня ускорилась до 2% с 1,9% в мае. Показатель совпал с предварительной оценкой, опубликованной в начале июля. До этого ускорение инфляции в последний раз наблюдалось в январе, когда показатель вырос до 2,5% с 2,4% в декабре. Франция вошла в список европейских стран с самым низким уровнем инфляции (0,9%). Безработица в Великобритании в марте-мае выросла до 4,7% с 4,6% в феврале-апреле, по данным Бюро национальной статистики страны. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне февраля-апреля в 4,6%. Кроме того, участники рынка продолжают следить за ходом мирового торгового диалога. Ранее в четверг газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Евросоюз разрабатывает варианты возможных ответных мер на случай провала торговых переговоров с США. Они включают введение пошлин на американские услуги, а также экспортный контроль. Президент США Дональд Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам. Как отмечается, Еврокомиссия еще не представила список соответствующих мер в отношении Штатов странам-членам ЕС. Глава ЕК в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
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рынок, индексы, торги, сша, европа, франция, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, dax, financial times
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, США, ЕВРОПА, ФРАНЦИЯ, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, DAX, Financial Times
Фондовые индексы Европы растут на макростатистике по странам региона
Фондовые индексы Европы растут после выхода макростатистики по странам региона
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы торгуются в плюсе в четверг после выхода макростатистики по странам региона, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 13.53 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,46% - до 8 967,25 пункта, французский CAC 40 - на 0,91%, до 7 792,52 пункта, немецкий DAX - на 0,49%, до 24 194,21 пункта.
В четверг стало известно, что годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам июня ускорилась до 2% с 1,9% в мае. Показатель совпал с предварительной оценкой, опубликованной в начале июля. До этого ускорение инфляции в последний раз наблюдалось в январе, когда показатель вырос до 2,5% с 2,4% в декабре. Франция вошла в список европейских стран с самым низким уровнем инфляции (0,9%).
Безработица в Великобритании в марте-мае выросла до 4,7% с 4,6% в феврале-апреле, по данным Бюро национальной статистики страны. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне февраля-апреля в 4,6%.
Кроме того, участники рынка продолжают следить за ходом мирового торгового диалога. Ранее в четверг газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Евросоюз разрабатывает варианты возможных ответных мер на случай провала торговых переговоров с США. Они включают введение пошлин на американские услуги, а также экспортный контроль.
Президент США Дональд Трамп 12 июля заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам.
Как отмечается, Еврокомиссия еще не представила список соответствующих мер в отношении Штатов странам-членам ЕС.
Глава ЕК в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
Фондовые индексы Европы растут на оценках макростатистики региона