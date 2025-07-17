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ФСБ задержала диверсанта, готовившего взрыв в Воронеже - 17.07.2025, ПРАЙМ
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ФСБ задержала диверсанта, готовившего взрыв в Воронеже
ФСБ задержала диверсанта, готовившего взрыв в Воронеже - 17.07.2025, ПРАЙМ
ФСБ задержала диверсанта, готовившего взрыв в Воронеже
В Воронеже задержан диверсант, готовивший взрыв на объекте энергетической инфраструктуры, он также передавал военной разведке Украины данные о ПВО, возбуждено... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T10:05+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. В Воронеже задержан диверсант, готовивший взрыв на объекте энергетической инфраструктуры, он также передавал военной разведке Украины данные о ПВО, возбуждено дело о госизмене, сообщили в ЦОС ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Воронеже пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1984 года рождения, подозреваемого в государственной измене и диверсионной деятельности в интересах главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МО Украины)", - говорится в сообщении. Как установлено правоохранителями, злоумышленник в WhatsApp инициативно установил и поддерживал контакт с сотрудником ГУР МО Украины. Дав согласие на участие в разведывательно-подрывной деятельности, подозреваемый собирал и передавал сведения о средствах противовоздушной обороны Минобороны, расположенных в Воронежской области. Также фигурант, выполняя задание куратора, извлек самодельное взрывное устройство "для последующего совершения диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры региона". "В результате проведенных мероприятий указанное лицо своевременно выявлено и задержано. У него изъяты СВУ и средства связи, используемые в противоправной деятельности", - добавили в ФСБ. Отмечается, что в отношении злоумышленника возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа и оказания иной помощи иностранному государству), части 1 статьи 30, пункты "а", "в" части 2 статьи 281 УК РФ (приготовление к совершению диверсии группой лиц по предварительному сговору на объекты топливно-энергетического комплекса) и части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств). Фигурант арестован, дает признательные показания и сотрудничает со следствием.
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россия, рф, украина, воронеж, фсб, минобороны украины, whatsapp
Происшествия, РОССИЯ, РФ, УКРАИНА, Воронеж, ФСБ, Минобороны Украины, WhatsApp
10:05 17.07.2025
 
ФСБ задержала диверсанта, готовившего взрыв в Воронеже

ФСБ задержала диверсанта, готовившего взрыв на объекте энергетики в Воронеже

© РИА Новости . ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . ФСБ России
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. В Воронеже задержан диверсант, готовивший взрыв на объекте энергетической инфраструктуры, он также передавал военной разведке Украины данные о ПВО, возбуждено дело о госизмене, сообщили в ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Воронеже пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1984 года рождения, подозреваемого в государственной измене и диверсионной деятельности в интересах главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МО Украины)", - говорится в сообщении.
Как установлено правоохранителями, злоумышленник в WhatsApp инициативно установил и поддерживал контакт с сотрудником ГУР МО Украины. Дав согласие на участие в разведывательно-подрывной деятельности, подозреваемый собирал и передавал сведения о средствах противовоздушной обороны Минобороны, расположенных в Воронежской области.
Также фигурант, выполняя задание куратора, извлек самодельное взрывное устройство "для последующего совершения диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры региона".
"В результате проведенных мероприятий указанное лицо своевременно выявлено и задержано. У него изъяты СВУ и средства связи, используемые в противоправной деятельности", - добавили в ФСБ.
Отмечается, что в отношении злоумышленника возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа и оказания иной помощи иностранному государству), части 1 статьи 30, пункты "а", "в" части 2 статьи 281 УК РФ (приготовление к совершению диверсии группой лиц по предварительному сговору на объекты топливно-энергетического комплекса) и части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств).
Фигурант арестован, дает признательные показания и сотрудничает со следствием.
Сотрудник ФСБ РФ
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