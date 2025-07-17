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В России за полгода возбудили 63 дела о контрабанде драгоценных камней

В России за полгода возбудили 63 дела о контрабанде драгоценных камней - 17.07.2025, ПРАЙМ

В России за полгода возбудили 63 дела о контрабанде драгоценных камней

Таможенники РФ в январе-июне 2025 года возбудили 63 уголовных дела по фактам незаконного перемещения драгоценных и полудрагоценных камней, золота, драгоценных... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T16:00+0300

2025-07-17T16:00+0300

2025-07-17T16:00+0300

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Таможенники РФ в январе-июне 2025 года возбудили 63 уголовных дела по фактам незаконного перемещения драгоценных и полудрагоценных камней, золота, драгоценных металлов и ювелирных изделий из них, следует из сообщения пресс-службы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. "ФТС России за январь-июнь 2025 пресекла контрабанду драгоценных и полудрагоценных камней, золота, драгоценных металлов и ювелирных изделий из них на 753,4 миллиона рублей. По фактам их незаконного перемещения таможенными органами возбуждено 63 уголовных дела", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. За аналогичный период 2024 года было возбуждено 36 дел. Чаще всего ювелирные изделия физлица пытаются провезти с сокрытием от таможенного контроля (50 дел по статье о контрабанде стратегически важных товаров). Также было возбуждено 13 дел по статье об уклонении от уплаты таможенных платежей, отмечается в сообщении. "В I полугодии 2025 года таможенники возбудили 189 дел об административных правонарушениях (в аналогичном периоде 2024 года – 212 дел). Из них по ввозу – 135 дел об АП, по вывозу – 54 дела об АП", - сообщает ФТС. Контрабандные драгоценности в основном перемещались авиапассажирами, указывает таможенная служба. Чаще всего их незаконный ввоз осуществлялся из ОАЭ, Турции и Китая, а вывозились товары в Китай, Турцию и Монголию. Наибольшее количество нарушений выявлено таможнями столичных аэропортов, а также в Северо-Кавказском и Дальневосточном округах, отметили в ФТС. В ведомстве напомнили, что драгоценные металлы, камни и изделия из них являются стратегически важными товарами, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 1 миллион рублей.

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бизнес, турция, китай, фтс россии