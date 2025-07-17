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Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит торгуются в минусе

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит торгуются в минусе - 17.07.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы на фондовые индексы Уолл-стрит торгуются в минусе

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг торгуются преимущественно в минусе на неопределенности вокруг макроэкономических решений Федеральной... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T14:27+0300

2025-07-17T14:27+0300

2025-07-17T14:27+0300

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг торгуются преимущественно в минусе на неопределенности вокруг макроэкономических решений Федеральной резервной системы (ФРС) США. По состоянию на 14.15 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,18% - до 44 377 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 рос на 0,03% - до 23 084 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,34% - до 6 301,5 пункта. Рост американских индексов может сдерживать неопределенность вокруг денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. В среду телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп обсудил с республиканскими конгрессменами возможность увольнения главы ФРС Джерома Пауэлла и получил их одобрение. Позднее Трамп лично заявил, что не планирует увольнять главу Федрезерва. Эксперты полагают, что в случае досрочного ухода Пауэлла следующий глава центробанка может выступать за снижение ключевой ставки, что негативно для траектории американских фондовых индексов. "В тот час мы увидели реакцию, которую и ожидали: крутизну кривой доходности в США", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика ING Франческо Песоле (Francesco Pesole). При этом аналитики LSEG IBES, прогноз которых приводит агентство, ожидают в начале второго квартала рост прибыли S&P 500 на 6,5% в годовом выражении. "Инвесторы, похоже, убеждены, что S&P будет генерировать около 10% роста прибыли в течение нескольких лет по завершении этого года", - приводит Рейтер мнение аналитика DWS Group Дэвида Бьянко (David Bianco). Ранее на этой неделе крупнейшие американские банки сообщили о росте прибыли по итогам первого полугодия. Чистая прибыль Wells Fargo в первом полугодии выросла на 10% - до 9,8 миллиарда долларов, Bank of America - на 9%, до 13,8 миллиарда, Morgan Stanley - на 21%, до 7,85 миллиарда.

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рынок, торги, индексы, сша, джером пауэлл, cbs, федрезерв, ing