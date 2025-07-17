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В ГД внесут проект о национально-культурных автономиях

В ГД внесут проект о национально-культурных автономиях - 17.07.2025, ПРАЙМ

В ГД внесут проект о национально-культурных автономиях

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается исключить из числа задач... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T04:20+0300

2025-07-17T04:20+0300

2025-07-17T04:20+0300

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сергей миронов

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается исключить из числа задач национально-культурных автономий "социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов", документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором проекта стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг. "Внести в Федеральный закон от 17 июня 1996 года N 74-ФЗ "О национально-культурной автономии"…следующие изменения: в абзаце 2 части 1 статьи 4 слова "а также осуществления деятельности, направленной на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов"." исключить", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Также предлагается исключить возможность создания национально-культурной автономии гражданами РФ, имеющими национально-государственные образования за пределами страны. В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что в 90-е годы перемены в жизни России привели к всплеску внутренней миграции, и многие представители коренных народов России покинули традиционные места проживания. "Сохранению их языка и самобытных традиций призван был способствовать закон о национально-культурных автономиях (НКА), принятый в 1996 году. Но с тех пор миграционная ситуация принципиально изменилась, к нам хлынул поток выходцев из среднеазиатских государств", - сказал политик. В настоящее время в России, по его словам, около 10 миллионов новых граждан, большая часть которых "не лояльны к новой родине", они не только не разделяют ценности, и все большее влияние в этой среде приобретают радикалы. Лидер СРЗП добавил, что в сложившихся условиях действующая редакция закона об НКА и его применение не отвечают национальной безопасности РФ и способствуют замещению коренного населения. "В современных реалиях многие НКА превратились в инструмент зарубежного влияния, подрывной деятельности против России в интересах других стран В этой связи мы предлагаем исключить возможность создания национально-культурной автономии гражданами РФ, имеющими национально-государственные образования за пределами страны. Кроме того, мы предлагаем исключить из числа задач автономий "социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов", что по сути означает стимулирование притока иностранцев в Россию", - заключил Миронов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , рф, сергей миронов, госдума