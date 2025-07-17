Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД внесут проект о национально-культурных автономиях - 17.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250717/gd-859581792.html
В ГД внесут проект о национально-культурных автономиях
В ГД внесут проект о национально-культурных автономиях - 17.07.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о национально-культурных автономиях
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается исключить из числа задач... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T04:20+0300
2025-07-17T04:20+0300
экономика
россия
общество
рф
сергей миронов
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859581792.jpg?1752715214
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается исключить из числа задач национально-культурных автономий "социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов", документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором проекта стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг. "Внести в Федеральный закон от 17 июня 1996 года N 74-ФЗ "О национально-культурной автономии"…следующие изменения: в абзаце 2 части 1 статьи 4 слова "а также осуществления деятельности, направленной на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов"." исключить", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Также предлагается исключить возможность создания национально-культурной автономии гражданами РФ, имеющими национально-государственные образования за пределами страны. В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что в 90-е годы перемены в жизни России привели к всплеску внутренней миграции, и многие представители коренных народов России покинули традиционные места проживания. "Сохранению их языка и самобытных традиций призван был способствовать закон о национально-культурных автономиях (НКА), принятый в 1996 году. Но с тех пор миграционная ситуация принципиально изменилась, к нам хлынул поток выходцев из среднеазиатских государств", - сказал политик. В настоящее время в России, по его словам, около 10 миллионов новых граждан, большая часть которых "не лояльны к новой родине", они не только не разделяют ценности, и все большее влияние в этой среде приобретают радикалы. Лидер СРЗП добавил, что в сложившихся условиях действующая редакция закона об НКА и его применение не отвечают национальной безопасности РФ и способствуют замещению коренного населения. "В современных реалиях многие НКА превратились в инструмент зарубежного влияния, подрывной деятельности против России в интересах других стран В этой связи мы предлагаем исключить возможность создания национально-культурной автономии гражданами РФ, имеющими национально-государственные образования за пределами страны. Кроме того, мы предлагаем исключить из числа задач автономий "социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов", что по сути означает стимулирование притока иностранцев в Россию", - заключил Миронов.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, сергей миронов, госдума
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, Сергей Миронов, Госдума
04:20 17.07.2025
 
В ГД внесут проект о национально-культурных автономиях

В ГД внесут проект об исключении из задач нацкультурных автономий адаптацию мигрантов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается исключить из числа задач национально-культурных автономий "социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов", документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором проекта стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг.
"Внести в Федеральный закон от 17 июня 1996 года N 74-ФЗ "О национально-культурной автономии"…следующие изменения: в абзаце 2 части 1 статьи 4 слова "а также осуществления деятельности, направленной на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов"." исключить", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Также предлагается исключить возможность создания национально-культурной автономии гражданами РФ, имеющими национально-государственные образования за пределами страны.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что в 90-е годы перемены в жизни России привели к всплеску внутренней миграции, и многие представители коренных народов России покинули традиционные места проживания.
"Сохранению их языка и самобытных традиций призван был способствовать закон о национально-культурных автономиях (НКА), принятый в 1996 году. Но с тех пор миграционная ситуация принципиально изменилась, к нам хлынул поток выходцев из среднеазиатских государств", - сказал политик.
В настоящее время в России, по его словам, около 10 миллионов новых граждан, большая часть которых "не лояльны к новой родине", они не только не разделяют ценности, и все большее влияние в этой среде приобретают радикалы. Лидер СРЗП добавил, что в сложившихся условиях действующая редакция закона об НКА и его применение не отвечают национальной безопасности РФ и способствуют замещению коренного населения.
"В современных реалиях многие НКА превратились в инструмент зарубежного влияния, подрывной деятельности против России в интересах других стран В этой связи мы предлагаем исключить возможность создания национально-культурной автономии гражданами РФ, имеющими национально-государственные образования за пределами страны. Кроме того, мы предлагаем исключить из числа задач автономий "социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов", что по сути означает стимулирование притока иностранцев в Россию", - заключил Миронов.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоРФСергей МироновГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала