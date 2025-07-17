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В Геленджике увеличилось число бронирований гостиниц рядом с аэропортом

В Геленджике увеличилось число бронирований гостиниц рядом с аэропортом - 17.07.2025, ПРАЙМ

В Геленджике увеличилось число бронирований гостиниц рядом с аэропортом

Количество бронирований гостиниц и отелей рядом с аэропортом Геленджика увеличилось, рост заметили ещё в мае, рассказали РИА Новости владельцы и арендаторы... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T03:28+0300

2025-07-17T03:28+0300

2025-07-17T03:28+0300

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туризм

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ГЕЛЕНДЖИК, 17 июл - ПРАЙМ. Количество бронирований гостиниц и отелей рядом с аэропортом Геленджика увеличилось, рост заметили ещё в мае, рассказали РИА Новости владельцы и арендаторы средств размещения. Арендатор гостиничного бизнеса рассказала агентству, что она поняла ещё в мае, что скоро откроется аэропорт Геленджика. "Я почему-то почувствовала, что скоро откроется аэропорт, потому что командировочные участились. Я спрашиваю у инженеров: разве скоро откроется аэропорт? Они говорят: "Никто ничего не говорит, мы не знаем", но все равно приезжают. И их становилось все больше и больше", - рассказала арендатор. Также владельцы гостиниц в Геленджике рассказали РИА Новости, что сталкивались с трудностями после закрытия аэропорта в борьбе за турпоток. "Это борьба даже, а не работа, можно сказать, что приходилось бороться. Даже несмотря на то, что тут есть пляж недалеко - очень популярный среди жителей Геленджика, но все равно турпоток слабенький был", - рассказала арендатор гостиницы. Загрузка отелей по опросам составляет 70-80%, до мая этот уровень был иногда ниже 50%, поделились владельцы и арендаторы гостиничного бизнеса. "Пока активных броней я не вижу. Я сейчас смотрела, добавились ли у меня брони или нет с 18 июля. Но пока такой волны бронирования я не обнаружила", - поделилась владелица отеля, который расположен на второй пляжной линии в Геленджике. Также арендаторы заметили тенденцию уменьшения количества дней бронирования. Если раньше отдыхающие планировали отпуск на 10-14 дней, то теперь это 3-5 дней. "Если в прошлом году это были 10 дней, две недели и больше, а наш отель позиционирует себя как семейный, и к нам приезжают в основном семьи с маленькими детьми. Соответственно, это не неделя, потому что пока пройдет адаптация, акклиматизация, пока ребенок к морю привыкнет - это две недели как минимум. В этом году брони все короткие. три-пять, максимум семь дней", - поделилась владелица четырехзвездочного отеля на черноморском побережье в Геленджике. Также для отдыхающих стало актуально бронирование на небольшой срок - "до вылета", заметили геленджикские отельеры, средства размещений которых расположены около авиагавани. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России, которые с 2022 года не принимали воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, туризм, геленджик, элиста, росавиация