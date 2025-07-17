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Билеты "Аэрофлота" в Геленджик подорожали почти в 3 раза

Билеты "Аэрофлота" в Геленджик подорожали почти в 3 раза - 17.07.2025, ПРАЙМ

Билеты "Аэрофлота" в Геленджик подорожали почти в 3 раза

Билеты авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Геленджик подорожали почти в 3 раза - с 17,8 тысячи до 50 тысяч рублей - с момента открытия продаж, подсчитал... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T19:38+0300

2025-07-17T19:38+0300

2025-07-17T19:38+0300

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Билеты авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Геленджик подорожали почти в 3 раза - с 17,8 тысячи до 50 тысяч рублей - с момента открытия продаж, подсчитал корреспондент РИА Новости. Аэропорт Геленджика в пятницу 18 июля начнет принимать первые самолеты. "Аэрофлот" начал продажу билетов по этому маршруту 9 июля после сообщения Минтранса РФ об открытии аэропорта Геленджика. Тогда цена на билеты начиналась от 17,8 тысячи рублей. Вечером 17 июля цена начинается от 50 тысяч рублей - по такой цене билеты продаются на даты с 18 по 23 июля. Далее до 6 августа минимальная цена - 29 тысяч рублей. До 1 сентября билеты будут стоить 12-14 тысяч рублей. Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) начала продажи билетов из Москвы и Новосибирска 11 июля. На тот момент минимальная стоимость составляла 14 и 20 тысяч рублей. Первый рейс из Москвы будет запущен 8 августа. На вечер 17 июля максимальная цена билета до 1 сентября будет варьироваться от 11 до 17 тысяч рублей. Первый рейс из Новосибирска S7 выполнит 7 августа. Стоимость билетов по этому направлению до 1 сентября составит от 19,6 до 36,7 тысяч рублей. "Уральские авиалинии" запустили продажу билетов в Геленджик 12 июля. Первый рейс состоятся 24 июля. Стоимость полетов по этому до 1 сентября составляет от 16 до 21 тысячи рублей. Smartavia открыла продажу билетов из Санкт-Петербурга в Геленджик 17 июля. Первый рейс состоится 6 августа, его цена на момент начала продажи - 14 тысяч рублей. До 1 сентября пассажиры смогут купить билеты по этому направлению по цене от 13 до 16,6 тысяч рублей. Также прорабатывает возможность выполнения рейсов в Геленджик и авиакомпания Red Wings. Авиаперевозчик рассматривает полеты как из Москвы, так и из регионов. При этом Nordwind, "Айфлай" пока не планируют летать в Геленджик. Ранее в июле Росавиация сообщила, что аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08.30 до 20.00 мск. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты, первый рейс совершила авиакомпания Red Wings 28 мая из аэропорта Жуковский.

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бизнес, россия, геленджик, москва, новосибирск, red wings, аэрофлот, уральские авиалинии