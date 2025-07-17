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Германия и Великобритания подпишут договор о дружбе - 17.07.2025, ПРАЙМ
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Германия и Великобритания подпишут договор о дружбе
Германия и Великобритания подпишут договор о дружбе - 17.07.2025, ПРАЙМ
Германия и Великобритания подпишут договор о дружбе
Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в четверг подпишут в Лондоне договор о дружбе между Великобританией и Германией, в... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T00:18+0300
2025-07-17T00:18+0300
экономика
мировая экономика
германия
украина
великобритания
фридрих мерц
кир стармер
сергей лавров
нато
всу
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в четверг подпишут в Лондоне договор о дружбе между Великобританией и Германией, в рамках которого будет согласовано совместное производство дальнобойного оружия для "сдерживания России". Основное внимание в договоре будет уделено "вопросам сотрудничества в сфере внешней политики и политики безопасности, экономическому росту и укреплению контактов между гражданами" двух стран, сообщил ранее заместитель официального представителя кабмина ФРГ Штеффен Майер. По данным источника в немецком правительстве, договор о дружбе также связан с соглашением, которое министры обороны Германии Борис Писториус и Великобритании Джон Хили заключили в декабре прошлого года в рамках так называемого соглашения Equality House, охватывающего ряд конкретных договоренностей в сфере политики безопасности и оборонной промышленности. В качестве примера источник назвал совместную разработку так называемых long-range fires, то есть конвенциональных дистанционных вооружений, "которые играют важную роль в сдерживании России". Он пояснил, что речь идет о вооружениях с дальностью свыше 2 тысяч километров. Также, по словам источника, в договор, который Мерц и Стармер подпишут в Лондоне в четверг, "включены" соглашения о сотрудничестве "на восточном фланге НАТО". Ранее Мерц указал, что немецкое руководство поддержит Украину в разработке собственных дальнобойных систем на фоне снятия ограничений на удары по территории России, согласованных, по его словам, с США, Великобританией и Францией. Позже канцлер сказал, что решение было принято еще несколько месяцев назад. Владимир Зеленский после визита в ФРГ уведомил в интервью телеканалу RTL, что Киев и Берлин работают над вопросом поставок ракет Taurus, но отказался раскрыть детали. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ в июне объявлял, что применение ракет Taurus нанесет ущерб отношениям РФ и Германии, но влияния на ход боевых действий не окажет. Посол России в Германии Сергей Нечаев ранее уведомлял, что РФ будет внимательно наблюдать за конкретными действиями немецкого руководства по вопросу передачи Украине ракет Taurus и обучения ВСУ обращению с ними. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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40
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мировая экономика, германия, украина, великобритания, фридрих мерц, кир стармер, сергей лавров, нато, всу
Экономика, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Фридрих Мерц, Кир Стармер, Сергей Лавров, НАТО, ВСУ
00:18 17.07.2025
 
Германия и Великобритания подпишут договор о дружбе

Канцлер Германии Мерц и премьер Британии Стармер подпишут в Лондоне договор о дружбе

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в четверг подпишут в Лондоне договор о дружбе между Великобританией и Германией, в рамках которого будет согласовано совместное производство дальнобойного оружия для "сдерживания России".
Основное внимание в договоре будет уделено "вопросам сотрудничества в сфере внешней политики и политики безопасности, экономическому росту и укреплению контактов между гражданами" двух стран, сообщил ранее заместитель официального представителя кабмина ФРГ Штеффен Майер.
По данным источника в немецком правительстве, договор о дружбе также связан с соглашением, которое министры обороны Германии Борис Писториус и Великобритании Джон Хили заключили в декабре прошлого года в рамках так называемого соглашения Equality House, охватывающего ряд конкретных договоренностей в сфере политики безопасности и оборонной промышленности. В качестве примера источник назвал совместную разработку так называемых long-range fires, то есть конвенциональных дистанционных вооружений, "которые играют важную роль в сдерживании России". Он пояснил, что речь идет о вооружениях с дальностью свыше 2 тысяч километров.
Также, по словам источника, в договор, который Мерц и Стармер подпишут в Лондоне в четверг, "включены" соглашения о сотрудничестве "на восточном фланге НАТО".
Ранее Мерц указал, что немецкое руководство поддержит Украину в разработке собственных дальнобойных систем на фоне снятия ограничений на удары по территории России, согласованных, по его словам, с США, Великобританией и Францией. Позже канцлер сказал, что решение было принято еще несколько месяцев назад. Владимир Зеленский после визита в ФРГ уведомил в интервью телеканалу RTL, что Киев и Берлин работают над вопросом поставок ракет Taurus, но отказался раскрыть детали.
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ в июне объявлял, что применение ракет Taurus нанесет ущерб отношениям РФ и Германии, но влияния на ход боевых действий не окажет.
Посол России в Германии Сергей Нечаев ранее уведомлял, что РФ будет внимательно наблюдать за конкретными действиями немецкого руководства по вопросу передачи Украине ракет Taurus и обучения ВСУ обращению с ними.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
 
ЭкономикаМировая экономикаГЕРМАНИЯУКРАИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯФридрих МерцКир СтармерСергей ЛавровНАТОВСУ
 
 
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