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Золото дешевеет на фоне укрепления доллара

Золото дешевеет на фоне укрепления доллара - 17.07.2025, ПРАЙМ

Золото дешевеет на фоне укрепления доллара

Цена на золото опускается в четверг вечером на фоне укрепления курса доллара, американской макростатистики и новостей по мировой торговле, следует из биржевых... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T18:28+0300

2025-07-17T18:28+0300

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Цена на золото опускается в четверг вечером на фоне укрепления курса доллара, американской макростатистики и новостей по мировой торговле, следует из биржевых данных и комментария аналитика. По состоянию на 17.47 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 21,8 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,65% - до 3 337,3 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,07% - до 38,093 доллара за унцию. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) на 17.47 мск поднимался на 0,43%, до 98,71 пункта. Укрепление доллара снижает спрос на золото со стороны держателей других валют. Инвесторы также обратили внимание на данные по рынку труда США, которые в свою очередь могут отражаться на курсе американской валюты. Ранее в четверг минтруда страны сообщило, что количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 12 июля неожиданно снизилось - на 7 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели, до 221 тысячи. При этом инвесторы продолжают следить за развитием ситуации вокруг мировой торговли. В среду вечером президент США Дональд Трамп заявил, что государство очень близко к заключению торгового соглашения с Индией, которое откроет индийский рынок для американских товаров. При этом временная приостановка действия повышенных импортных пошлин США на иностранные товары действует до 1 августа. "Я полагаю, что если с наступлением 1 августа у нас будут более выгодные торговые сделки, то это может негативно отразиться на цене золота", - прокомментировал агентству Рейтер аналитик по сырьевым рынкам WisdomTree Нитеш Шах (Nitesh Shah).

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рынок, торги, сша, индия, дональд трамп, comex