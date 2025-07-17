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Госдеп оценил вероятность прекращения огня на Украине
Госдеп оценил вероятность прекращения огня на Украине - 17.07.2025, ПРАЙМ
Госдеп оценил вероятность прекращения огня на Украине
США не готовы утверждать, что до истечения объявленного президентом Дональдом Трампом периода в 50 дней удастся достичь прекращения огня в конфликте на Украине, | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T23:50+0300
2025-07-17T23:50+0300
2025-07-17T23:50+0300
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ВАШИНГТОН, 17 июл - ПРАЙМ. США не готовы утверждать, что до истечения объявленного президентом Дональдом Трампом периода в 50 дней удастся достичь прекращения огня в конфликте на Украине, заявила в четверг официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс. "Я не могу предсказать вам, что может произойти, а чего не может. Но хорошая новость в том, что мир знает характер, позицию и ценности президента Трампа, госсекретаря и американского правительства, и мы, конечно же, сохраняем приверженность Украине и мирному урегулированию", - сообщила она журналистам на брифинге на вопрос о том, ждут ли США прекращения огня в конфликте в ближайшие 50 дней. Брюс добавила, что руководство НАТО планирует сделать так, чтобы Украине получила необходимые ей средства обороны. Ранее Трамп заявил, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка "вторичных пошлин" в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он выразил надежду, что "до этого не дойдет".
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мировая экономика, общество , украина, сша, дональд трамп, нато
Политика, Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, США, Дональд Трамп, НАТО
Госдеп оценил вероятность прекращения огня на Украине
Госдеп: США не уверены, что за 50 дней удастся достичь прекращения огня на Украине
ВАШИНГТОН, 17 июл - ПРАЙМ. США не готовы утверждать, что до истечения объявленного президентом Дональдом Трампом периода в 50 дней удастся достичь прекращения огня в конфликте на Украине, заявила в четверг официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс.
"Я не могу предсказать вам, что может произойти, а чего не может. Но хорошая новость в том, что мир знает характер, позицию и ценности президента Трампа, госсекретаря и американского правительства, и мы, конечно же, сохраняем приверженность Украине и мирному урегулированию", - сообщила она журналистам на брифинге на вопрос о том, ждут ли США прекращения огня в конфликте в ближайшие 50 дней.
Брюс добавила, что руководство НАТО планирует сделать так, чтобы Украине получила необходимые ей средства обороны.
Ранее Трамп заявил, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка "вторичных пошлин" в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он выразил надежду, что "до этого не дойдет".
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