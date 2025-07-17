https://1prime.ru/20250717/gosdep-859639817.html

Госдеп оценил вероятность прекращения огня на Украине

Госдеп оценил вероятность прекращения огня на Украине - 17.07.2025, ПРАЙМ

Госдеп оценил вероятность прекращения огня на Украине

США не готовы утверждать, что до истечения объявленного президентом Дональдом Трампом периода в 50 дней удастся достичь прекращения огня в конфликте на Украине, | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T23:50+0300

2025-07-17T23:50+0300

2025-07-17T23:50+0300

политика

мировая экономика

общество

украина

сша

дональд трамп

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/81900/35/819003552_0:81:2765:1636_1920x0_80_0_0_211a25d4928c1e494228e6624a82e3da.jpg

ВАШИНГТОН, 17 июл - ПРАЙМ. США не готовы утверждать, что до истечения объявленного президентом Дональдом Трампом периода в 50 дней удастся достичь прекращения огня в конфликте на Украине, заявила в четверг официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс. "Я не могу предсказать вам, что может произойти, а чего не может. Но хорошая новость в том, что мир знает характер, позицию и ценности президента Трампа, госсекретаря и американского правительства, и мы, конечно же, сохраняем приверженность Украине и мирному урегулированию", - сообщила она журналистам на брифинге на вопрос о том, ждут ли США прекращения огня в конфликте в ближайшие 50 дней. Брюс добавила, что руководство НАТО планирует сделать так, чтобы Украине получила необходимые ей средства обороны. Ранее Трамп заявил, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка "вторичных пошлин" в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он выразил надежду, что "до этого не дойдет".

https://1prime.ru/20250717/orban-859638109.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , украина, сша, дональд трамп, нато