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Госдума приняла закон о создании МТОР на Дальнем Востоке

Госдума приняла закон о создании МТОР на Дальнем Востоке - 17.07.2025, ПРАЙМ

Госдума приняла закон о создании МТОР на Дальнем Востоке

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, устанавливающий правовые основы для создания и функционирования международных территорий опережающего развития | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T13:41+0300

2025-07-17T13:41+0300

2025-07-17T13:41+0300

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, устанавливающий правовые основы для создания и функционирования международных территорий опережающего развития (МТОР) на Дальнем Востоке. Документ направлен на создание в Дальневосточном федеральном округе благоприятных условий для международного сотрудничества и реализации совместных с иностранными партнерами инвестиционных проектов, стимулирование деятельности в сфере промышленности. МТОР будут создаваться по решению правительства РФ или на основании международных договоров. Создание МТОР будет возможно на территории одного или нескольких муниципальных образований в границах одного региона, входящего в состав ДФО. Но общая площадь МТОР не сможет превышать 20 квадратных километров. Согласно пояснительной записке, этого достаточно для размещения 10-20 промышленных комплексов по производству продукции с высокой добавленной стоимостью. Резидентом МТОР сможет стать новое российское юрлицо, в том числе созданное с участием иностранных граждан и юрлиц, которое зарегистрировано на этой территории, заключило соглашение об осуществлении деятельности на ней и включено в реестр таких резидентов. В течение 15 лет с даты включения в реестр резидентов любой территории опережающего развития таким лицам гарантируется неухудшение условий их деятельности. Но эта норма будет распространяться лишь на тех, кто заключил соглашение после вступления закона в силу. Инвестпроекты резидентов МТОР должны будут предусматривать капитальные вложения в объеме не менее 500 миллионов рублей и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью или выполнение работ (оказание услуг), виды которых определит правительство РФ. Причем такой проект должен быть согласован с президиумом правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока. А информация о согласовании инвестпроекта с капвложениями свыше 10 миллиардов рублей должна будет направляться управляющей компанией МТОР в Минфин России. Сейчас для работы на территории России иностранный банк вправе создать только один филиал. Закон, сохраняя это ограничение для остальной части России, не относящейся к МТОР, разрешает иностранному банку открыть также один филиал в международной ТОР. Таким образом, иностранные банки, планирующие работать в МТОР и на остальной части страны, смогут иметь два филиала в России. Соответствующие изменения вносятся в законы "О территориях опережающего развития в РФ", "О банках и банковской деятельности", "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Новый закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

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россия, дальний восток, рф, госдума, минфин рф