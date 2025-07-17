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Госдума приняла поправки о штрафах за передачу номера другому лицу
Госдума приняла поправки о штрафах за передачу номера другому лицу - 17.07.2025, ПРАЙМ
Госдума приняла поправки о штрафах за передачу номера другому лицу
Госдума на пленарном заседании приняла поправки о введении штрафов до 50 тысяч рублей за незаконную передачу другому лицу абонентского номера, а также штрафов... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T14:03+0300
2025-07-17T14:03+0300
2025-07-17T14:03+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла поправки о введении штрафов до 50 тысяч рублей за незаконную передачу другому лицу абонентского номера, а также штрафов до 200 тысяч рублей за передачу данных для входа в интернет-ресурсы. Поправки были разработаны ко второму чтению законопроекта об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов. Поправками предусматривается введение штрафов за незаконную передачу абонентского номера. Если физлицо передаст свой номер другому человеку, штраф может составить от 30 до 50 тысяч рублей. ИП и юрлица, предоставивших номера посторонним без договора, будут наказываться штрафом от 50 до 100 тысяч рублей для ИП и от 100 до 200 тысяч - для юридических лиц. Также поправками вводится наказание за передачу данных для входа в интернет-ресурсы другим лицам. За это предусмотрены штрафы: для граждан - от 30 до 50 тысяч рублей, для ИП - от 50 до 100 тысяч, для юрлиц - от 100 до 200 тысяч.
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технологии, бизнес, общество , госдума
Технологии, Бизнес, Общество , Госдума
Госдума приняла поправки о штрафах за передачу номера другому лицу
Госдума приняла поправки о штрафах за незаконную передачу абонентского номера другому лицу
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла поправки о введении штрафов до 50 тысяч рублей за незаконную передачу другому лицу абонентского номера, а также штрафов до 200 тысяч рублей за передачу данных для входа в интернет-ресурсы.
Поправки были разработаны ко второму чтению законопроекта об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов.
Поправками предусматривается введение штрафов за незаконную передачу абонентского номера. Если физлицо передаст свой номер другому человеку, штраф может составить от 30 до 50 тысяч рублей.
ИП и юрлица, предоставивших номера посторонним без договора, будут наказываться штрафом от 50 до 100 тысяч рублей для ИП и от 100 до 200 тысяч - для юридических лиц.
Также поправками вводится наказание за передачу данных для входа в интернет-ресурсы другим лицам. За это предусмотрены штрафы: для граждан - от 30 до 50 тысяч рублей, для ИП - от 50 до 100 тысяч, для юрлиц - от 100 до 200 тысяч.
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