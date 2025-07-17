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Госдума приняла во II чтении проект о штрафах за рекламу VPN

Госдума приняла во II чтении проект о штрафах за рекламу VPN - 17.07.2025, ПРАЙМ

Госдума приняла во II чтении проект о штрафах за рекламу VPN

Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект группы депутатов о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T14:08+0300

2025-07-17T14:08+0300

2025-07-17T14:13+0300

технологии

общество

россия

госдума

роскомнадзор

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект группы депутатов о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получении доступа к ним, распространение рекламы VPN, незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-рерсурсы.Законопроектом вводится штраф от 3 до 5 тысяч рублей за умышленное осуществление поиска в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, включенным в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен.Распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, предлагается наказывать штрафом до 500 тысяч рублей. За рекламу VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам, предусматриваются штрафы: от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч - для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч - для юридических.Предусматривается также установление штрафов за незаконную передачу абонентского номера. Если физлицо передаст свой номер другому человеку, штраф может составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц, предоставивших номера посторонним без договора, штраф составит от 100 до 200 тысяч рублей, а для ИП - от 50 до 100 тысяч.Также вводится наказание за передачу данных для входа в интернет-ресурсы другим лицам. За это предусмотрены штрафы: для граждан - от 30 до 50 тысяч рублей, для ИП - от 50 до 100 тысяч, для юрлиц - от 100 до 200 тысяч.Предусматривается штраф и за использование виртуальных АТС или оборудования для пропуска трафика с нарушением закона. Граждане могут заплатить от 50 до 80 тысяч рублей, должностные лица - от 80 до 150 тысяч, юридические - от 200 до 500 тысяч рублей.Вводится ответственность за нарушения в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсам. Например, за неисполнение предписаний Роскомнадзора владельцам VPN-устройств грозит штраф: гражданам - от 50 до 80 тысяч рублей, должностным лицам - от 80 до 150 тысяч, юрлицам - от 200 до 500 тысяч, а при повторном нарушении - до одного миллиона рублей.Также предусматриваются штрафы за нарушения обязанностей организаторов распространения информации в интернете, в том числе при отказе взаимодействовать с силовыми органами. Размеры: для граждан - до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - до 500 тысяч, для юрлиц - до пяти миллионов, а за повторное нарушение - до десяти миллионов рублей.Также вводятся штрафы за неисполнение предписаний силовых ведомств о доступе к базам данных. Физлица могут заплатить от 50 до 70 тысяч рублей, ИП - от 70 до 100 тысяч, юрлица - от 300 до 500 тысяч рублей. -0-

https://1prime.ru/20250716/vpn-859553008.html

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технологии, общество , россия, госдума, роскомнадзор