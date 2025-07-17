Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуму внесут проект об альтернативной гражданской службе - 17.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250717/gosduma-859579568.html
В Госдуму внесут проект об альтернативной гражданской службе
В Госдуму внесут проект об альтернативной гражданской службе - 17.07.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесут проект об альтернативной гражданской службе
Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов внесет в палату парламента законопроект, которым предлагается направлять призывников на прохождение альтернативной | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T00:21+0300
2025-07-17T00:21+0300
общество
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859579568.jpg?1752700910
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов внесет в палату парламента законопроект, которым предлагается направлять призывников на прохождение альтернативной гражданской службы в организации, выполняющие государственный оборонный заказ, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Проектом закона предусматривается, что наряду с уже установленными случаями, гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой в случае, если он является работником головного исполнителя поставок продукции по государственному оборонному заказу", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Проект разработан в целях расширения перечня случаев, при наступлении которых гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. Перечень мест прохождения гражданами альтернативной гражданской службы проектом закона также расширен, к нему отнесены организации, являющиеся головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному заказу. В сопроводительных документах Нилов отметил, что в условиях проведения СВО не подвергается сомнению необходимость наращивания объемов государственного оборонного заказа и ускорение сроков его выполнения, поставок продукции по нему. В связи с этим, по его словам, логично, что многие организации столкнулись с проблемой дефицита кадров, которые необходимы им для своевременного выполнения гособоронзаказа. Он уточнил, что действующая редакция ФЗ "Об альтернативной гражданской службе" позволяет проходить альтернативную гражданскую службу в качестве гражданского персонала в организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов России, а также в организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов. Глава думского комитета подчеркнул, что, учитывая современную реальность и готовность организаций, которые работают в условиях жесткой нехватки времени, они готовы сегодня принимать на работу молодых парней, обучать их рабочим специальностям, но исходя из того, что такие специальности в сознании молодых граждан до сих пор остаются непрестижными, набрать необходимое число работников очень сложно, поэтому, исходя из изложенного вариантом решения указанной кадровой проблемы может стать направление призывников на прохождение альтернативной гражданской службы в организации, выполняющие гособоронзаказ.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия
Общество , РОССИЯ
00:21 17.07.2025
 
В Госдуму внесут проект об альтернативной гражданской службе

Депутат Нилов предложил направлять призывников на альтернативную гражданскую службу

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов внесет в палату парламента законопроект, которым предлагается направлять призывников на прохождение альтернативной гражданской службы в организации, выполняющие государственный оборонный заказ, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проектом закона предусматривается, что наряду с уже установленными случаями, гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой в случае, если он является работником головного исполнителя поставок продукции по государственному оборонному заказу", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Проект разработан в целях расширения перечня случаев, при наступлении которых гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой.
Перечень мест прохождения гражданами альтернативной гражданской службы проектом закона также расширен, к нему отнесены организации, являющиеся головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному заказу.
В сопроводительных документах Нилов отметил, что в условиях проведения СВО не подвергается сомнению необходимость наращивания объемов государственного оборонного заказа и ускорение сроков его выполнения, поставок продукции по нему. В связи с этим, по его словам, логично, что многие организации столкнулись с проблемой дефицита кадров, которые необходимы им для своевременного выполнения гособоронзаказа.
Он уточнил, что действующая редакция ФЗ "Об альтернативной гражданской службе" позволяет проходить альтернативную гражданскую службу в качестве гражданского персонала в организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов России, а также в организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.
Глава думского комитета подчеркнул, что, учитывая современную реальность и готовность организаций, которые работают в условиях жесткой нехватки времени, они готовы сегодня принимать на работу молодых парней, обучать их рабочим специальностям, но исходя из того, что такие специальности в сознании молодых граждан до сих пор остаются непрестижными, набрать необходимое число работников очень сложно, поэтому, исходя из изложенного вариантом решения указанной кадровой проблемы может стать направление призывников на прохождение альтернативной гражданской службы в организации, выполняющие гособоронзаказ.
 
ОбществоРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала