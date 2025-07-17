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Госдума установила пошлину за каждую точку продажи алкоголя в городах

Госдума установила пошлину за каждую точку продажи алкоголя в городах - 17.07.2025, ПРАЙМ

Госдума установила пошлину за каждую точку продажи алкоголя в городах

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об установлении госпошлины за предоставление, переоформление или продление лицензии на розничную продажу... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T14:26+0300

2025-07-17T14:26+0300

2025-07-17T14:26+0300

россия

бизнес

госдума

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об установлении госпошлины за предоставление, переоформление или продление лицензии на розничную продажу алкоголя в размере 20 тысяч рублей в год за каждую торговую точку в сельском населенном пункте и 65 тысяч рублей в остальных случаях. Закон устанавливает госпошлину за предоставление или продление лицензии на розничную продажу алкоголя за каждый год срока ее действия в отношении каждого объекта торговли. Причем если объект торговли находится в сельском населенном пункте, пошлина составит 20 тысяч рублей за каждый такой объект, а в остальных случаях – 65 тысяч рублей. Аналогичный подход и размер госпошлины устанавливается и при переоформлении лицензии в связи с увеличением объектов торговли. Кроме того, в случае отказа Росалкогольтабакконтролем в предоставлении или продлении лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, уплаченную за нее госпошлину можно будет зачесть при последующих аналогичных обращениях. Предполагается, что эти изменения вступят в силу через месяц после официального опубликования закона, а сам закон, который содержит и другие положения, начнет действовать со дня его публикации.

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россия, бизнес, госдума