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Госдума уточнила пошлины за регистрацию недвижимости и ввела новые льготы

Госдума уточнила пошлины за регистрацию недвижимости и ввела новые льготы - 17.07.2025, ПРАЙМ

Госдума уточнила пошлины за регистрацию недвижимости и ввела новые льготы

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, уточняющий размеры госпошлин при регистрации прав на объекты недвижимости и доли в них и особенности их... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T14:28+0300

2025-07-17T14:28+0300

2025-07-17T14:28+0300

бизнес

россия

госдума

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, уточняющий размеры госпошлин при регистрации прав на объекты недвижимости и доли в них и особенности их уплаты, а также устанавливающие новые льготы при их уплате. Так, пошлина за государственный кадастровый учет или госрегистрацию права собственности физлица на земельный участок, предназначенный для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством своей деятельности, составит 700 рублей, а если учет и регистрация осуществляются одновременно – 1000 рублей. За постановку на такой учет или госрегистрацию права собственности гражданина на земельный участок, предназначенный для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества для собственных нужд, индивидуального гаражного или жилищного строительства, осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством своей деятельности, либо на создаваемый или созданный на таком участке объект недвижимости пошлина будет уплачиваться в размере 700 рублей. При одновременном осуществлении государственного кадастрового учета и госрегистрации прав на объекты сетей газораспределения и газопотребления, созданные при выполнении мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства, пошлина составит 4 тысячи рублей. Одновременно уточняется порядок уплаты госпошлины при постановке на государственный кадастровый учет и госрегистрацию прав зданий (сооружений), строительство которых осуществляется поэтапно. Пошлина в этом случае также будет уплачиваться поэтапно. Уточняется и порядок определения госпошлины за госрегистрацию перехода права собственности на долю в праве общей долевой собственности. Для ее расчета будет использоваться стоимость доли, которая переходит, а не стоимость объекта целиком, как сейчас предусмотрено Налоговым кодексом. Это снизит размер госпошлины при таком переходе. Причем эта норма будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года, то есть иметь обратную силу. А пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации граждане освобождаются от уплаты госпошлины за постановку на государственный кадастровый учет или госрегистрацию права собственности в отношении жилого помещения, созданного ими в связи с реализацией мер социальной поддержки взамен утраченных в результате такой ЧС. Одновременно уточняется и перечень льгот для участников специальной военной операции и лиц, обеспечивавших выполнение задач в приграничных регионах. В настоящее время федеральные, региональные и местные органы власти, которые обращаются за совершением юридически значимых действий, освобождены от уплаты госпошлины. Закон отменяет эту льготу в случаях, когда такие обращения они делают не в собственных интересах, а в интересах иных лиц. Кроме того, с 1 марта 2026 года вводится госпошлина за предоставление заключения о соответствии организации, осуществляющей образовательную деятельность по профессиональным образовательным программам медицинского образования, фармацевтического образования, требованиям к кадровому и материально-техническому обеспечению образовательной деятельности в части практической подготовки обучающихся в размере 3500 рублей. Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. Первоначальная редакция документа касалась лишь госпошлин за выдачу лицензий на розничную продажу алкоголя, но в рамках второго чтения в нее были внесены дополнительные поправки, касающиеся других пошлин.

https://1prime.ru/20250717/turtsiya-859602495.html

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