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Парк "Патриот" подал гражданский иск к Попову, Шестерову и Ахмедову - 17.07.2025, ПРАЙМ
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Парк "Патриот" подал гражданский иск к Попову, Шестерову и Ахмедову
Парк "Патриот" подал гражданский иск к Попову, Шестерову и Ахмедову - 17.07.2025, ПРАЙМ
Парк "Патриот" подал гражданский иск к Попову, Шестерову и Ахмедову
Парк "Патриот" заявил гражданский иск на 7 миллионов рублей к бывшему замминистра обороны Павлу Попову, генерал-майору Владимиру Шестерову и экс-директору парка | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T12:38+0300
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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 17 июл - ПРАЙМ. Парк "Патриот" заявил гражданский иск на 7 миллионов рублей к бывшему замминистра обороны Павлу Попову, генерал-майору Владимиру Шестерову и экс-директору парка Вячеславу Ахмедову. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала суда. Сегодня Одинцовский гарнизонный военный суд проводит первое заседание по делу в отношении бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Шестерова. "Исковые требования в размере более 7 миллионов рублей", - озвучил данные судья. При этом Минобороны РФ просит взыскать с них же солидарно более 18 миллионов. Шестеров и его защита требования поддержали. Всего нанесенный ущерб оценивается в более чем 25 миллионов.
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россия, общество , рф
РОССИЯ, Общество , РФ
12:38 17.07.2025
 
Парк "Патриот" подал гражданский иск к Попову, Шестерову и Ахмедову

Парк "Патриот" подал иск к экс-замминистра обороны Попову, Шестерову и Ахмедову

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкТерритория парка "Патриот"
Территория парка Патриот - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 17 июл - ПРАЙМ. Парк "Патриот" заявил гражданский иск на 7 миллионов рублей к бывшему замминистра обороны Павлу Попову, генерал-майору Владимиру Шестерову и экс-директору парка Вячеславу Ахмедову. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала суда.
Сегодня Одинцовский гарнизонный военный суд проводит первое заседание по делу в отношении бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Шестерова.
"Исковые требования в размере более 7 миллионов рублей", - озвучил данные судья.
При этом Минобороны РФ просит взыскать с них же солидарно более 18 миллионов. Шестеров и его защита требования поддержали. Всего нанесенный ущерб оценивается в более чем 25 миллионов.
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
Минобороны подало иск на 18 миллионов рублей к Попову, Шестерову и Ахмедову
12:26
 
РОССИЯОбществоРФ
 
 
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