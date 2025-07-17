https://1prime.ru/20250717/i-sk-859609547.html
Парк "Патриот" подал гражданский иск к Попову, Шестерову и Ахмедову
Парк "Патриот" подал гражданский иск к Попову, Шестерову и Ахмедову - 17.07.2025, ПРАЙМ
Парк "Патриот" подал гражданский иск к Попову, Шестерову и Ахмедову
Парк "Патриот" заявил гражданский иск на 7 миллионов рублей к бывшему замминистра обороны Павлу Попову, генерал-майору Владимиру Шестерову и экс-директору парка | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T12:38+0300
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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 17 июл - ПРАЙМ. Парк "Патриот" заявил гражданский иск на 7 миллионов рублей к бывшему замминистра обороны Павлу Попову, генерал-майору Владимиру Шестерову и экс-директору парка Вячеславу Ахмедову. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала суда. Сегодня Одинцовский гарнизонный военный суд проводит первое заседание по делу в отношении бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Шестерова. "Исковые требования в размере более 7 миллионов рублей", - озвучил данные судья. При этом Минобороны РФ просит взыскать с них же солидарно более 18 миллионов. Шестеров и его защита требования поддержали. Всего нанесенный ущерб оценивается в более чем 25 миллионов.
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россия, общество , рф
Парк "Патриот" подал гражданский иск к Попову, Шестерову и Ахмедову
Парк "Патриот" подал иск к экс-замминистра обороны Попову, Шестерову и Ахмедову
ОДИНЦОВО (Московская обл.), 17 июл - ПРАЙМ. Парк "Патриот" заявил гражданский иск на 7 миллионов рублей к бывшему замминистра обороны Павлу Попову, генерал-майору Владимиру Шестерову и экс-директору парка Вячеславу Ахмедову. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала суда.
Сегодня Одинцовский гарнизонный военный суд проводит первое заседание по делу в отношении бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Шестерова.
"Исковые требования в размере более 7 миллионов рублей", - озвучил данные судья.
При этом Минобороны РФ просит взыскать с них же солидарно более 18 миллионов. Шестеров и его защита требования поддержали. Всего нанесенный ущерб оценивается в более чем 25 миллионов.
Минобороны подало иск на 18 миллионов рублей к Попову, Шестерову и Ахмедову