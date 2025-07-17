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Фондовые индексы США растут после выхода данных по стране - 17.07.2025, ПРАЙМ
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Фондовые индексы США растут после выхода данных по стране
Фондовые индексы США растут после выхода данных по стране - 17.07.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США растут после выхода данных по стране
Основные американские фондовые индексы растут в четверг после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов. | 17.07.2025, ПРАЙМ
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экономика
рынок
индексы
сша
dow jones
nasdaq composite
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в четверг после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.42 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,43% - до 44 446,3 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,24%, до 20 781,22 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,21%, до 6 276,29 пункта. Объем розничных продаж в США в июне увеличился на 0,6% по сравнению с маем, в то время как аналитики прогнозировали рост показателя лишь на 0,1%. По словам аналитиков, статистика стала положительным сигналом для рынков. "Тот факт, что потребители по-прежнему покупают, является значительной поддержкой для отчетностей компаний в будущем. Однако ситуация может измениться, если ситуация с пошлинами изменится 1 августа. Но на данный момент сильный потребитель является хорошим признаком для рынка", - цитирует агентство Рейтер главу 50 Park Investments Адама Сархана (Adam Sarhan). В четверг также были опубликованы данные, согласно которым число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 12 июля неожиданно снизилось - на 7 тысяч, до 221 тысячи.
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рынок, индексы, сша, dow jones, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Индексы, США, Dow Jones, Nasdaq Composite
16:49 17.07.2025
 
Фондовые индексы США растут после выхода данных по стране

Фондовые индексы США растут после публикации статистики по стране

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в четверг после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.42 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,43% - до 44 446,3 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,24%, до 20 781,22 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,21%, до 6 276,29 пункта.
Объем розничных продаж в США в июне увеличился на 0,6% по сравнению с маем, в то время как аналитики прогнозировали рост показателя лишь на 0,1%. По словам аналитиков, статистика стала положительным сигналом для рынков.
"Тот факт, что потребители по-прежнему покупают, является значительной поддержкой для отчетностей компаний в будущем. Однако ситуация может измениться, если ситуация с пошлинами изменится 1 августа. Но на данный момент сильный потребитель является хорошим признаком для рынка", - цитирует агентство Рейтер главу 50 Park Investments Адама Сархана (Adam Sarhan).
В четверг также были опубликованы данные, согласно которым число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 12 июля неожиданно снизилось - на 7 тысяч, до 221 тысячи.
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2025
Фондовые индексы США растут после выхода данных по стране
Вчера, 16:48
 
ЭкономикаРынокИндексыСШАDow JonesNasdaq Composite
 
 
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