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Фондовые индексы США растут после выхода данных по стране

Фондовые индексы США растут после выхода данных по стране - 17.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США растут после выхода данных по стране

Основные американские фондовые индексы растут в четверг после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов. | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T16:49+0300

2025-07-17T16:49+0300

2025-07-17T16:49+0300

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рынок

индексы

сша

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в четверг после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.42 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,43% - до 44 446,3 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,24%, до 20 781,22 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,21%, до 6 276,29 пункта. Объем розничных продаж в США в июне увеличился на 0,6% по сравнению с маем, в то время как аналитики прогнозировали рост показателя лишь на 0,1%. По словам аналитиков, статистика стала положительным сигналом для рынков. "Тот факт, что потребители по-прежнему покупают, является значительной поддержкой для отчетностей компаний в будущем. Однако ситуация может измениться, если ситуация с пошлинами изменится 1 августа. Но на данный момент сильный потребитель является хорошим признаком для рынка", - цитирует агентство Рейтер главу 50 Park Investments Адама Сархана (Adam Sarhan). В четверг также были опубликованы данные, согласно которым число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 12 июля неожиданно снизилось - на 7 тысяч, до 221 тысячи.

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рынок, индексы, сша, dow jones, nasdaq composite