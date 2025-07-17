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Фондовые индексы США растут после выхода данных по стране
Фондовые индексы США растут после выхода данных по стране - 17.07.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США растут после выхода данных по стране
Основные американские фондовые индексы растут в четверг после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов. | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T16:49+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в четверг после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.42 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,43% - до 44 446,3 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,24%, до 20 781,22 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,21%, до 6 276,29 пункта. Объем розничных продаж в США в июне увеличился на 0,6% по сравнению с маем, в то время как аналитики прогнозировали рост показателя лишь на 0,1%. По словам аналитиков, статистика стала положительным сигналом для рынков. "Тот факт, что потребители по-прежнему покупают, является значительной поддержкой для отчетностей компаний в будущем. Однако ситуация может измениться, если ситуация с пошлинами изменится 1 августа. Но на данный момент сильный потребитель является хорошим признаком для рынка", - цитирует агентство Рейтер главу 50 Park Investments Адама Сархана (Adam Sarhan). В четверг также были опубликованы данные, согласно которым число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 12 июля неожиданно снизилось - на 7 тысяч, до 221 тысячи.
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рынок, индексы, сша, dow jones, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Индексы, США, Dow Jones, Nasdaq Composite
Фондовые индексы США растут после выхода данных по стране
Фондовые индексы США растут после публикации статистики по стране
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в четверг после публикации макростатистики по стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.42 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,43% - до 44 446,3 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,24%, до 20 781,22 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,21%, до 6 276,29 пункта.
Объем розничных продаж в США в июне увеличился на 0,6% по сравнению с маем, в то время как аналитики прогнозировали рост показателя лишь на 0,1%. По словам аналитиков, статистика стала положительным сигналом для рынков.
"Тот факт, что потребители по-прежнему покупают, является значительной поддержкой для отчетностей компаний в будущем. Однако ситуация может измениться, если ситуация с пошлинами изменится 1 августа. Но на данный момент сильный потребитель является хорошим признаком для рынка", - цитирует агентство Рейтер главу 50 Park Investments Адама Сархана (Adam Sarhan).
В четверг также были опубликованы данные, согласно которым число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 12 июля неожиданно снизилось - на 7 тысяч, до 221 тысячи.
Фондовые индексы США растут после выхода данных по стране