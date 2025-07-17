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Индонезия добилась снижения импортных пошлин США - 17.07.2025, ПРАЙМ
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Индонезия добилась снижения импортных пошлин США
Индонезия добилась снижения импортных пошлин США - 17.07.2025, ПРАЙМ
Индонезия добилась снижения импортных пошлин США
Индонезия добилась снижения импортных пошлин США с 32% до 19%, что стало самым низким показателем среди стран-участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T11:06+0300
2025-07-17T11:06+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Индонезия добилась снижения импортных пошлин США с 32% до 19%, что стало самым низким показателем среди стран-участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), заявил министр торговли южноазиатской республики Буди Сантосо. "В АСЕАН у нас самые низкие тарифные ставки… На сегодняшний день наш экспорт имеет хорошие показатели. Если мы сможем сохранить эту тарифную ставку до 1 августа, это означает, что наши возможности выйти на рынок США даже увеличатся", - цитирует агентство Antara слова министра. По его словам, 19-процентные американские пошлины на импорт из Индонезии "все еще остаются приемлемыми" и являются самыми низкими среди стран АСЕАН, включая Вьетнам (20%), Филиппины (20%), Малайзия (25%), Бруней (25%), Таиланд (36%), Камбоджа (36%), Мьянма (40%), Лаос (40%). Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о снижении тарифной ставки в отношении индонезийского импорта с 32% до 19%. Глава Белого дома также написал в соцсети Truth Social, что заключил "отличную" торговую сделку с индонезийским руководством, получив полный доступ к рынку южноазиатской страны. В свою очередь Индонезия закупит у США энергоресурсы на 15 миллиардов долларов, сельхозпродукцию на 4,5 миллиарда долларов и 50 самолетов Boeing. Американский лидер 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты президент продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.
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мировая экономика, сша, индонезия, вьетнам, дональд трамп, асеан, boeing
Экономика, Мировая экономика, США, ИНДОНЕЗИЯ, ВЬЕТНАМ, Дональд Трамп, АСЕАН, Boeing
11:06 17.07.2025
 
Индонезия добилась снижения импортных пошлин США

Индонезия добилась снижения импортных пошлин США с 32% до 19%

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Индонезия добилась снижения импортных пошлин США с 32% до 19%, что стало самым низким показателем среди стран-участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), заявил министр торговли южноазиатской республики Буди Сантосо.
"В АСЕАН у нас самые низкие тарифные ставки… На сегодняшний день наш экспорт имеет хорошие показатели. Если мы сможем сохранить эту тарифную ставку до 1 августа, это означает, что наши возможности выйти на рынок США даже увеличатся", - цитирует агентство Antara слова министра.
По его словам, 19-процентные американские пошлины на импорт из Индонезии "все еще остаются приемлемыми" и являются самыми низкими среди стран АСЕАН, включая Вьетнам (20%), Филиппины (20%), Малайзия (25%), Бруней (25%), Таиланд (36%), Камбоджа (36%), Мьянма (40%), Лаос (40%).
Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о снижении тарифной ставки в отношении индонезийского импорта с 32% до 19%. Глава Белого дома также написал в соцсети Truth Social, что заключил "отличную" торговую сделку с индонезийским руководством, получив полный доступ к рынку южноазиатской страны. В свою очередь Индонезия закупит у США энергоресурсы на 15 миллиардов долларов, сельхозпродукцию на 4,5 миллиарда долларов и 50 самолетов Boeing.
Американский лидер 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 государств не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней, то есть до 9 июля, для них начали действовать базовые импортные пошлины в 10%. В преддверии этой даты президент продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.
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ЭкономикаМировая экономикаСШАИНДОНЕЗИЯВЬЕТНАМДональд ТрампАСЕАНBoeing
 
 
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