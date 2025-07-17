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Индонезия отказалась полностью открывать рынок для США - 17.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250717/indoneziya-859622931.html
Индонезия отказалась полностью открывать рынок для США
Индонезия отказалась полностью открывать рынок для США - 17.07.2025, ПРАЙМ
Индонезия отказалась полностью открывать рынок для США
Индонезия не станет действовать во вред своим интересам и полностью открывать рынок для США, заявила советник президента страны по международной торговли и... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T15:30+0300
2025-07-17T15:30+0300
экономика
сша
индонезия
джакарта
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Индонезия не станет действовать во вред своим интересам и полностью открывать рынок для США, заявила советник президента страны по международной торговли и многостороннему сотрудничеству Мари Элка Пангесту. "Мы продолжим диалог с США, есть и другие аспекты в торговой сделке, которые мы бы хотели сделать более выгодными для нас... Как и все другие страны, мы обеспечим, чтобы наши внутренние интересы хорошо защищены - речи о том, чтобы полностью открыть (рынок - ред.) и отдать всё США, не идет", - рассказала чиновница в интервью агентству Блумберг. Как отметила Пангесту, продолжаются переговоры по теме бизнеса, связанного с критическими минералами, а также по пошлинам на ряд товаров, включая алюминий и сталь. Ранее министр торговли Индонезии заявил, что Джакарта добилась снижения импортных пошлин США с 32% до 19%, что стало самым низким показателем среди стран-участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о снижении тарифной ставки в отношении индонезийского импорта с 32% до 19%. Глава Белого дома также написал в соцсети Truth Social, что заключил "отличную" торговую сделку с индонезийским руководством, получив полный доступ к рынку южноазиатской страны. В свою очередь Индонезия закупит у США энергоресурсы на 15 миллиардов долларов, сельхозпродукцию на 4,5 миллиарда долларов и 50 самолетов Boeing.
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сша, индонезия, джакарта, дональд трамп, boeing
Экономика, США, ИНДОНЕЗИЯ, Джакарта, Дональд Трамп, Boeing
15:30 17.07.2025
 
Индонезия отказалась полностью открывать рынок для США

Пангесту: Индонезия не станет полностью открывать рынок для США

© РИА Новости . Михаил ЦыгановМеждународный аэропорт "Сукарно-Хатта" в Джакарте
Международный аэропорт Сукарно-Хатта в Джакарте - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Михаил Цыганов
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Индонезия не станет действовать во вред своим интересам и полностью открывать рынок для США, заявила советник президента страны по международной торговли и многостороннему сотрудничеству Мари Элка Пангесту.
"Мы продолжим диалог с США, есть и другие аспекты в торговой сделке, которые мы бы хотели сделать более выгодными для нас... Как и все другие страны, мы обеспечим, чтобы наши внутренние интересы хорошо защищены - речи о том, чтобы полностью открыть (рынок - ред.) и отдать всё США, не идет", - рассказала чиновница в интервью агентству Блумберг.
Как отметила Пангесту, продолжаются переговоры по теме бизнеса, связанного с критическими минералами, а также по пошлинам на ряд товаров, включая алюминий и сталь.
Ранее министр торговли Индонезии заявил, что Джакарта добилась снижения импортных пошлин США с 32% до 19%, что стало самым низким показателем среди стран-участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о снижении тарифной ставки в отношении индонезийского импорта с 32% до 19%. Глава Белого дома также написал в соцсети Truth Social, что заключил "отличную" торговую сделку с индонезийским руководством, получив полный доступ к рынку южноазиатской страны. В свою очередь Индонезия закупит у США энергоресурсы на 15 миллиардов долларов, сельхозпродукцию на 4,5 миллиарда долларов и 50 самолетов Boeing.
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
Индонезия добилась снижения импортных пошлин США
11:06
 
ЭкономикаСШАИНДОНЕЗИЯДжакартаДональд ТрампBoeing
 
 
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