https://1prime.ru/20250717/issledovanie-859581009.html

Исследование показало средний бюджет на аренду квартиры в России

Исследование показало средний бюджет на аренду квартиры в России - 17.07.2025, ПРАЙМ

Исследование показало средний бюджет на аренду квартиры в России

Средний бюджет на аренду квартиры в России в первом полугодии 2025 года составил 26,5 тысячи рублей в месяц, это на две тысячи больше, чем в первом полугодии... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T03:01+0300

2025-07-17T03:01+0300

2025-07-17T03:01+0300

недвижимость

бизнес

москва

новосибирск

севастополь

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859581009.jpg?1752710503

МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Средний бюджет на аренду квартиры в России в первом полугодии 2025 года составил 26,5 тысячи рублей в месяц, это на две тысячи больше, чем в первом полугодии 2024 года, свидетельствует исследование заведующего кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве РФ Александра Цыганова, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Средний бюджет на аренду квартиры составляет 26,5 тысяч рублей в месяц. Год назад арендаторы были готовы платить 24,5 тысяч рублей в месяц", - говорится в данных. Согласно исследованию, наибольший спрос в первом полугодии пришелся на однокомнатные квартиры и составил 72,9%. Двухкомнатные квартиры искали 22% жителей России, трехкомнатные - 4,9%. Квартиры с четырьмя и более комнатами были интересны только 0,3% съемщиков. "По размеру рынка аренды лидируют Москва, Петербург, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Красноярск, Омск. По темпам роста – Севастополь, Хабаровск, Набережные Челны, Барнаул, Нижневартовск", - уточнили в данных. При этом наиболее развитыми, по мнению исследователей, оказались рынки аренды Москвы, Хабаровска, Севастополя, Барнаула, Набережных Челнов, Новосибирска, Ставрополя, Нижневартовска, Тольятти и Владивостока. При этом количество желающих снять жилье на длительный срок упало на 17% по сравнению с первым полугодием 2024 года. В исследовании проанализированы рынки аренды жилой недвижимости в российских городах с населением более 250 тысяч человек за первое полугодие 2025 года.

москва

новосибирск

севастополь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, москва, новосибирск, севастополь