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Исследование показало средний бюджет на аренду квартиры в России - 17.07.2025, ПРАЙМ
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Исследование показало средний бюджет на аренду квартиры в России
Исследование показало средний бюджет на аренду квартиры в России - 17.07.2025, ПРАЙМ
Исследование показало средний бюджет на аренду квартиры в России
Средний бюджет на аренду квартиры в России в первом полугодии 2025 года составил 26,5 тысячи рублей в месяц, это на две тысячи больше, чем в первом полугодии... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T03:01+0300
2025-07-17T03:01+0300
недвижимость
бизнес
москва
новосибирск
севастополь
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Средний бюджет на аренду квартиры в России в первом полугодии 2025 года составил 26,5 тысячи рублей в месяц, это на две тысячи больше, чем в первом полугодии 2024 года, свидетельствует исследование заведующего кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве РФ Александра Цыганова, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Средний бюджет на аренду квартиры составляет 26,5 тысяч рублей в месяц. Год назад арендаторы были готовы платить 24,5 тысяч рублей в месяц", - говорится в данных. Согласно исследованию, наибольший спрос в первом полугодии пришелся на однокомнатные квартиры и составил 72,9%. Двухкомнатные квартиры искали 22% жителей России, трехкомнатные - 4,9%. Квартиры с четырьмя и более комнатами были интересны только 0,3% съемщиков. "По размеру рынка аренды лидируют Москва, Петербург, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Красноярск, Омск. По темпам роста – Севастополь, Хабаровск, Набережные Челны, Барнаул, Нижневартовск", - уточнили в данных. При этом наиболее развитыми, по мнению исследователей, оказались рынки аренды Москвы, Хабаровска, Севастополя, Барнаула, Набережных Челнов, Новосибирска, Ставрополя, Нижневартовска, Тольятти и Владивостока. При этом количество желающих снять жилье на длительный срок упало на 17% по сравнению с первым полугодием 2024 года. В исследовании проанализированы рынки аренды жилой недвижимости в российских городах с населением более 250 тысяч человек за первое полугодие 2025 года.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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недвижимость, бизнес, москва, новосибирск, севастополь
Недвижимость, Бизнес, МОСКВА, НОВОСИБИРСК, СЕВАСТОПОЛЬ
03:01 17.07.2025
 
Исследование показало средний бюджет на аренду квартиры в России

Исследование: средний бюджет аренды квартиры в России составил 26,5 тысячи рублей в месяц

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Средний бюджет на аренду квартиры в России в первом полугодии 2025 года составил 26,5 тысячи рублей в месяц, это на две тысячи больше, чем в первом полугодии 2024 года, свидетельствует исследование заведующего кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве РФ Александра Цыганова, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Средний бюджет на аренду квартиры составляет 26,5 тысяч рублей в месяц. Год назад арендаторы были готовы платить 24,5 тысяч рублей в месяц", - говорится в данных.
Согласно исследованию, наибольший спрос в первом полугодии пришелся на однокомнатные квартиры и составил 72,9%. Двухкомнатные квартиры искали 22% жителей России, трехкомнатные - 4,9%. Квартиры с четырьмя и более комнатами были интересны только 0,3% съемщиков.
"По размеру рынка аренды лидируют Москва, Петербург, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Красноярск, Омск. По темпам роста – Севастополь, Хабаровск, Набережные Челны, Барнаул, Нижневартовск", - уточнили в данных.
При этом наиболее развитыми, по мнению исследователей, оказались рынки аренды Москвы, Хабаровска, Севастополя, Барнаула, Набережных Челнов, Новосибирска, Ставрополя, Нижневартовска, Тольятти и Владивостока. При этом количество желающих снять жилье на длительный срок упало на 17% по сравнению с первым полугодием 2024 года.
В исследовании проанализированы рынки аренды жилой недвижимости в российских городах с населением более 250 тысяч человек за первое полугодие 2025 года.
 
НедвижимостьБизнесМОСКВАНОВОСИБИРСКСЕВАСТОПОЛЬ
 
 
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