https://1prime.ru/20250717/issledovanie-859582178.html

Исследование показало, сколько россиян недовольны отелями

Исследование показало, сколько россиян недовольны отелями - 17.07.2025, ПРАЙМ

Исследование показало, сколько россиян недовольны отелями

Порядка 15% российских туристов отмечают, что отелям не хватает качественных спальных мест, почти каждый третий недоволен продавленными матрасами, а каждый... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T05:02+0300

2025-07-17T05:02+0300

2025-07-17T05:02+0300

бизнес

туризм

россия

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Порядка 15% российских туристов отмечают, что отелям не хватает качественных спальных мест, почти каждый третий недоволен продавленными матрасами, а каждый пятый - неудачным подбором подушек, говорится в исследовании компании "Орматек", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Там уточнили, что в исследовании приняли участие около 2 тысяч россиян старше 18 лет. "Лишь 20% опрошенных признались, что полностью довольны отельным сервисом. Главные претензии - нехватка инфраструктуры (17%): ресторанов, детских комнат, бассейнов, фитнес-залов. Еще 15% отмечают, что в отелях часто не хватает качественных спальных мест: от матрасов и подушек до постельного белья. Также 12% не устраивает недостаточное внимание со стороны персонала, 10% разочарованы отсутствием формата "все включено", а 8% - тем, что завтрак не входит в стоимость проживания", - выяснили в компании. Отвечая на вопрос, что мешает выспаться в отеле, и имея возможность выбрать несколько вариантов ответа, 50% туристов назвали душный воздух и плохую вентиляцию. Еще 45% пожаловались на шум из коридоров и соседних номеров. Помимо этого 28% недовольны продавленными или чересчур жесткими матрасами, 25% - грубым или плохо пахнущим постельным бельем, 20% - неудачным подбором подушек, говорится в исследовании. Аналитики выяснили, что для большинства российских туристов (62%) главный критерий жилья в поездке - чистота и уют. Еще 13% выбирают жилье в центре - ближе к достопримечательностям. А 10% мечтают о курортной атмосфере и выбирают отели с бассейном, баней или хаммамом. "Что действительно формирует ощущение "качества"? Для 70% - это вежливый, внимательный персонал. Для 58% - стабильный бесплатный Wi-Fi. Уют в номере важен почти для всех, но особенно ценятся конкретные детали: удобная кровать с анатомическим матрасом, подушки и одеяла - это приоритет для 47%. Еще 40% говорят о важности шумоизоляции, а 42% выбирают номера с живописным видом", - говорится в сообщении. В "Орматек" также выяснили, что более 30% респондентов особенно чувствительны к мелочам: им важно наличие штор блэкаут, приятного аромата в номере, косметических принадлежностей, зубной щетки и бритвы. А для 13% немаловажно получить от отеля небольшой комплимент - фрукты, сладости, чай или кофе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия