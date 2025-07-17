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Юрист рассказала о правилах размещения детей до 12 лет
Юрист рассказала о правилах размещения детей до 12 лет - 17.07.2025, ПРАЙМ
Юрист рассказала о правилах размещения детей до 12 лет
Авиакомпании должны бесплатно размещать детей до 12 лет рядом со взрослым сопровождающим, сообщила РИА Новости член Союза юристов-блогеров Валентина Бачурина. | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T02:52+0300
2025-07-17T02:52+0300
2025-07-17T02:52+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Авиакомпании должны бесплатно размещать детей до 12 лет рядом со взрослым сопровождающим, сообщила РИА Новости член Союза юристов-блогеров Валентина Бачурина.
"В 2023 году по инициативе Генеральной прокуратуры порядок требований к авиакомпаниям обновили: в случае покупки билета для ребенка до 12 лет авиакомпания обязана предоставить место рядом со взрослым сопровождающим бесплатно", - сказала Бачурина.
Она пояснила, что единого точного возраста, с которого можно посадить ребенка отдельно от родителей - не установлено, это происходит на усмотрение конкретной авиакомпании. Однако введено единое правило о том, что до 12-ти лет дети должны сидеть рядом со взрослым сопровождающим.
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бизнес, общество , банки
Юрист рассказала о правилах размещения детей до 12 лет
Юрист Бачурина: авиакомпании должны бесплатно размещать детей до 12 лет рядом со взрослым
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Авиакомпании должны бесплатно размещать детей до 12 лет рядом со взрослым сопровождающим, сообщила РИА Новости член Союза юристов-блогеров Валентина Бачурина.
"В 2023 году по инициативе Генеральной прокуратуры порядок требований к авиакомпаниям обновили: в случае покупки билета для ребенка до 12 лет авиакомпания обязана предоставить место рядом со взрослым сопровождающим бесплатно", - сказала Бачурина.
Она пояснила, что единого точного возраста, с которого можно посадить ребенка отдельно от родителей - не установлено, это происходит на усмотрение конкретной авиакомпании. Однако введено единое правило о том, что до 12-ти лет дети должны сидеть рядом со взрослым сопровождающим.