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Юрист рассказала о правилах размещения детей до 12 лет

Юрист рассказала о правилах размещения детей до 12 лет - 17.07.2025, ПРАЙМ

Юрист рассказала о правилах размещения детей до 12 лет

Авиакомпании должны бесплатно размещать детей до 12 лет рядом со взрослым сопровождающим, сообщила РИА Новости член Союза юристов-блогеров Валентина Бачурина. | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T02:52+0300

2025-07-17T02:52+0300

2025-07-17T02:52+0300

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Авиакомпании должны бесплатно размещать детей до 12 лет рядом со взрослым сопровождающим, сообщила РИА Новости член Союза юристов-блогеров Валентина Бачурина. "В 2023 году по инициативе Генеральной прокуратуры порядок требований к авиакомпаниям обновили: в случае покупки билета для ребенка до 12 лет авиакомпания обязана предоставить место рядом со взрослым сопровождающим бесплатно", - сказала Бачурина. Она пояснила, что единого точного возраста, с которого можно посадить ребенка отдельно от родителей - не установлено, это происходит на усмотрение конкретной авиакомпании. Однако введено единое правило о том, что до 12-ти лет дети должны сидеть рядом со взрослым сопровождающим.

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бизнес, общество , банки