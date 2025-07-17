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Кабмин обсудит выделение средств на строительство Багаевского гидроузла - 17.07.2025, ПРАЙМ
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Кабмин обсудит выделение средств на строительство Багаевского гидроузла
Кабмин обсудит выделение средств на строительство Багаевского гидроузла - 17.07.2025, ПРАЙМ
Кабмин обсудит выделение средств на строительство Багаевского гидроузла
Правительство РФ на заседании в четверг обсудит выделение Минтрансу средств на второй этап строительства Багаевского гидроузла на Дону, сообщила пресс-служба... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T00:21+0300
2025-07-17T00:21+0300
бизнес
россия
экономика
рф
дон
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит выделение Минтрансу средств на второй этап строительства Багаевского гидроузла на Дону, сообщила пресс-служба кабмина. Согласно повестке заседания, правительство обсудит выделение Минтрансу в 2025 году средств из своего резервного фонда в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы". "Средства необходимы для реализации проекта "Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон". Объекты 2-го этапа (основного периода)", - говорится в сообщении пресс-службы. Строительство Багаевского гидроузла в Ростовской области ведется с 2018 года за счет средств федерального бюджета. Стоимость проекта - 35,9 миллиарда рублей. Первый, подготовительный, этап создания гидроузла был завершен в 2021 году. Первый замминистра транспорта РФ Валентин Иванов в середине мая говорил, что строительная готовность Багаевского гидроузла превышает 90%. По его словам, ввод гидроузла в строй в перспективе позволит увеличить объем перевозок по Дону более чем втрое.
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бизнес, россия, рф, дон, ростовская область
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, РФ, Дон, Ростовская область
00:21 17.07.2025
 
Кабмин обсудит выделение средств на строительство Багаевского гидроузла

Правительство обсудит выделение средств на второй этап строительства Багаевского гидроузла

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит выделение Минтрансу средств на второй этап строительства Багаевского гидроузла на Дону, сообщила пресс-служба кабмина.
Согласно повестке заседания, правительство обсудит выделение Минтрансу в 2025 году средств из своего резервного фонда в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы".
"Средства необходимы для реализации проекта "Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон". Объекты 2-го этапа (основного периода)", - говорится в сообщении пресс-службы.
Строительство Багаевского гидроузла в Ростовской области ведется с 2018 года за счет средств федерального бюджета. Стоимость проекта - 35,9 миллиарда рублей. Первый, подготовительный, этап создания гидроузла был завершен в 2021 году.
Первый замминистра транспорта РФ Валентин Иванов в середине мая говорил, что строительная готовность Багаевского гидроузла превышает 90%. По его словам, ввод гидроузла в строй в перспективе позволит увеличить объем перевозок по Дону более чем втрое.
 
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