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Кабмин обсудит выделение средств на строительство Багаевского гидроузла

Кабмин обсудит выделение средств на строительство Багаевского гидроузла - 17.07.2025, ПРАЙМ

Кабмин обсудит выделение средств на строительство Багаевского гидроузла

Правительство РФ на заседании в четверг обсудит выделение Минтрансу средств на второй этап строительства Багаевского гидроузла на Дону, сообщила пресс-служба... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T00:21+0300

2025-07-17T00:21+0300

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит выделение Минтрансу средств на второй этап строительства Багаевского гидроузла на Дону, сообщила пресс-служба кабмина. Согласно повестке заседания, правительство обсудит выделение Минтрансу в 2025 году средств из своего резервного фонда в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы". "Средства необходимы для реализации проекта "Строительство Багаевского гидроузла на р. Дон". Объекты 2-го этапа (основного периода)", - говорится в сообщении пресс-службы. Строительство Багаевского гидроузла в Ростовской области ведется с 2018 года за счет средств федерального бюджета. Стоимость проекта - 35,9 миллиарда рублей. Первый, подготовительный, этап создания гидроузла был завершен в 2021 году. Первый замминистра транспорта РФ Валентин Иванов в середине мая говорил, что строительная готовность Багаевского гидроузла превышает 90%. По его словам, ввод гидроузла в строй в перспективе позволит увеличить объем перевозок по Дону более чем втрое.

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