https://1prime.ru/20250717/kabmin-859579737.html

Кабмин обсудит выделение средств на проект по производству СПГ в Татарстане

Кабмин обсудит выделение средств на проект по производству СПГ в Татарстане - 17.07.2025, ПРАЙМ

Кабмин обсудит выделение средств на проект по производству СПГ в Татарстане

Правительство РФ на заседании в четверг обсудит выделение Минпромторгу средств для разовой помощи в реализации проекта "Комплекс по производству крупнотоннажных | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T00:21+0300

2025-07-17T00:21+0300

2025-07-17T00:21+0300

энергетика

россия

экономика

рф

татарстан

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859579737.jpg?1752700915

МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит выделение Минпромторгу средств для разовой помощи в реализации проекта "Комплекс по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов СПГ" в Зеленодольске в Татарстане, сообщили в пресс-службе кабмина. "О выделении Минпромторгу России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на оказание разовой финансовой помощи в виде субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан. Проект распоряжения направлен на финансовое обеспечение реализации инвестиционного проекта "Комплекс по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов СПГ" в моногороде Зеленодольске", - говорится в сообщении.

рф

татарстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, татарстан, минпромторг