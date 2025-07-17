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Кабмин обсудит выделение средств на проект по производству СПГ в Татарстане
Кабмин обсудит выделение средств на проект по производству СПГ в Татарстане - 17.07.2025, ПРАЙМ
Кабмин обсудит выделение средств на проект по производству СПГ в Татарстане
Правительство РФ на заседании в четверг обсудит выделение Минпромторгу средств для разовой помощи в реализации проекта "Комплекс по производству крупнотоннажных | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T00:21+0300
2025-07-17T00:21+0300
2025-07-17T00:21+0300
энергетика
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экономика
рф
татарстан
минпромторг
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит выделение Минпромторгу средств для разовой помощи в реализации проекта "Комплекс по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов СПГ" в Зеленодольске в Татарстане, сообщили в пресс-службе кабмина.
"О выделении Минпромторгу России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на оказание разовой финансовой помощи в виде субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан. Проект распоряжения направлен на финансовое обеспечение реализации инвестиционного проекта "Комплекс по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов СПГ" в моногороде Зеленодольске", - говорится в сообщении.
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Энергетика, РОССИЯ, Экономика, РФ, ТАТАРСТАН, Минпромторг
Кабмин обсудит выделение средств на проект по производству СПГ в Татарстане
Кабмин обсудит выделение средств для реализации проекта по производству СПГ в Татарстане
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит выделение Минпромторгу средств для разовой помощи в реализации проекта "Комплекс по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов СПГ" в Зеленодольске в Татарстане, сообщили в пресс-службе кабмина.
"О выделении Минпромторгу России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на оказание разовой финансовой помощи в виде субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан. Проект распоряжения направлен на финансовое обеспечение реализации инвестиционного проекта "Комплекс по производству крупнотоннажных компрессорных агрегатов СПГ" в моногороде Зеленодольске", - говорится в сообщении.