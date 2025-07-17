https://1prime.ru/20250717/kakao-859612159.html

Цены на какао-бобы в мире за три дня упали на 10%

Цены на какао-бобы в мире за три дня упали на 10% - 17.07.2025, ПРАЙМ

Цены на какао-бобы в мире за три дня упали на 10%

Биржевые цены на какао-бобы в четверг опускаются третью торговую сессию подряд, вновь достигнув минимальной отметки с ноября 2024 года, следует из данных ICE... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T13:12+0300

2025-07-17T13:12+0300

2025-07-17T13:12+0300

экономика

рынок

какао-бобы

какао

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в четверг опускаются третью торговую сессию подряд, вновь достигнув минимальной отметки с ноября 2024 года, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 12.54 мск стоимость сентябрьского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы опускалась на 2,91%, до 7417 долларов за тонну, ранее в ходе торгов котировки опускались минимально до 7375 долларов за тонну, что стало минимальным значением с 12 ноября 2024 года. Цены на какао-бобы снижаются третий торговый день подряд, за этот период котировки суммарно уменьшились примерно на 10%. С начала года стоимость упала почти на 35% с примерно 11,5 тысячи долларов на конец 2024 года. Абсолютный максимум стоимости какао-бобов был достигнут 18 декабря 2024 года и составлял 12 646 долларов за тонну.

https://1prime.ru/20250716/kakao-859573583.html

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рынок, какао-бобы, какао