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Цены на какао-бобы в мире за три дня упали на 10%
Цены на какао-бобы в мире за три дня упали на 10% - 17.07.2025, ПРАЙМ
Цены на какао-бобы в мире за три дня упали на 10%
Биржевые цены на какао-бобы в четверг опускаются третью торговую сессию подряд, вновь достигнув минимальной отметки с ноября 2024 года, следует из данных ICE... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T13:12+0300
2025-07-17T13:12+0300
2025-07-17T13:12+0300
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какао-бобы
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в четверг опускаются третью торговую сессию подряд, вновь достигнув минимальной отметки с ноября 2024 года, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 12.54 мск стоимость сентябрьского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы опускалась на 2,91%, до 7417 долларов за тонну, ранее в ходе торгов котировки опускались минимально до 7375 долларов за тонну, что стало минимальным значением с 12 ноября 2024 года. Цены на какао-бобы снижаются третий торговый день подряд, за этот период котировки суммарно уменьшились примерно на 10%. С начала года стоимость упала почти на 35% с примерно 11,5 тысячи долларов на конец 2024 года. Абсолютный максимум стоимости какао-бобов был достигнут 18 декабря 2024 года и составлял 12 646 долларов за тонну.
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рынок, какао-бобы, какао
Экономика, Рынок, какао-бобы, какао
Цены на какао-бобы в мире за три дня упали на 10%
ICE Futures: цены на какао-бобы опустились ниже минимума с ноября 2024 года
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в четверг опускаются третью торговую сессию подряд, вновь достигнув минимальной отметки с ноября 2024 года, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 12.54 мск стоимость сентябрьского (ближайшего) фьючерса на какао-бобы опускалась на 2,91%, до 7417 долларов за тонну, ранее в ходе торгов котировки опускались минимально до 7375 долларов за тонну, что стало минимальным значением с 12 ноября 2024 года.
Цены на какао-бобы снижаются третий торговый день подряд, за этот период котировки суммарно уменьшились примерно на 10%. С начала года стоимость упала почти на 35% с примерно 11,5 тысячи долларов на конец 2024 года.
Абсолютный максимум стоимости какао-бобов был достигнут 18 декабря 2024 года и составлял 12 646 долларов за тонну.
Биржевые цены на какао-бобы снижаются более чем на 3%