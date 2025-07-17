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Китай выразил готовность углублять сотрудничество с РФ в области транспорта
Китай выразил готовность углублять сотрудничество с РФ в области транспорта - 17.07.2025, ПРАЙМ
Китай выразил готовность углублять сотрудничество с РФ в области транспорта
Китай готов углублять сотрудничество с Россией в области транспорта, а также работать над раскрытием потенциала транзитных перевозок и увеличением числа... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T10:46+0300
2025-07-17T10:46+0300
2025-07-17T10:46+0300
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ПЕКИН, 17 июл – ПРАЙМ. Китай готов углублять сотрудничество с Россией в области транспорта, а также работать над раскрытием потенциала транзитных перевозок и увеличением числа взаимных туристических поездок, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия проработает вопросы строительства автотранспортных подходов к государственной границе с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР. "Под стратегическим руководством лидеров двух государств китайско-российское сотрудничество в сфере транспорта сохраняет здоровое и стабильное развитие, трансграничное сообщение достигло знакового прогресса, а внутренняя движущая сила взаимовыгодного сотрудничества укрепилась", - заявил Линь Цзянь. Он добавил, что "Китай готов работать с Россией над дальнейшим углублением сотрудничества в области транспорта, раскрытием потенциала транзитных перевозок, содействием передвижению людей, увеличением числа взаимных туристических поездок и непрерывным обогащением содержания российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху".
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россия, китай, казахстан
Китай выразил готовность углублять сотрудничество с РФ в области транспорта
МИД КНР: Китай готов углублять сотрудничество с Россией в области транспорта
ПЕКИН, 17 июл – ПРАЙМ. Китай готов углублять сотрудничество с Россией в области транспорта, а также работать над раскрытием потенциала транзитных перевозок и увеличением числа взаимных туристических поездок, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия проработает вопросы строительства автотранспортных подходов к государственной границе с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР.
"Под стратегическим руководством лидеров двух государств китайско-российское сотрудничество в сфере транспорта сохраняет здоровое и стабильное развитие, трансграничное сообщение достигло знакового прогресса, а внутренняя движущая сила взаимовыгодного сотрудничества укрепилась", - заявил Линь Цзянь.
Он добавил, что "Китай готов работать с Россией над дальнейшим углублением сотрудничества в области транспорта, раскрытием потенциала транзитных перевозок, содействием передвижению людей, увеличением числа взаимных туристических поездок и непрерывным обогащением содержания российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху".
Турпоток из России в Китай в I квартале вырос на 20%