https://1prime.ru/20250717/kitay-859597617.html

Китай выразил готовность углублять сотрудничество с РФ в области транспорта

Китай выразил готовность углублять сотрудничество с РФ в области транспорта - 17.07.2025, ПРАЙМ

Китай выразил готовность углублять сотрудничество с РФ в области транспорта

Китай готов углублять сотрудничество с Россией в области транспорта, а также работать над раскрытием потенциала транзитных перевозок и увеличением числа... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T10:46+0300

2025-07-17T10:46+0300

2025-07-17T10:46+0300

россия

китай

казахстан

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ПЕКИН, 17 июл – ПРАЙМ. Китай готов углублять сотрудничество с Россией в области транспорта, а также работать над раскрытием потенциала транзитных перевозок и увеличением числа взаимных туристических поездок, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия проработает вопросы строительства автотранспортных подходов к государственной границе с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР. "Под стратегическим руководством лидеров двух государств китайско-российское сотрудничество в сфере транспорта сохраняет здоровое и стабильное развитие, трансграничное сообщение достигло знакового прогресса, а внутренняя движущая сила взаимовыгодного сотрудничества укрепилась", - заявил Линь Цзянь. Он добавил, что "Китай готов работать с Россией над дальнейшим углублением сотрудничества в области транспорта, раскрытием потенциала транзитных перевозок, содействием передвижению людей, увеличением числа взаимных туристических поездок и непрерывным обогащением содержания российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху".

https://1prime.ru/20250708/mer-859286898.html

китай

казахстан

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россия, китай, казахстан