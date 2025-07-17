Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай выразил готовность углублять сотрудничество с РФ в области транспорта - 17.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250717/kitay-859597617.html
Китай выразил готовность углублять сотрудничество с РФ в области транспорта
Китай выразил готовность углублять сотрудничество с РФ в области транспорта - 17.07.2025, ПРАЙМ
Китай выразил готовность углублять сотрудничество с РФ в области транспорта
Китай готов углублять сотрудничество с Россией в области транспорта, а также работать над раскрытием потенциала транзитных перевозок и увеличением числа... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T10:46+0300
2025-07-17T10:46+0300
россия
китай
казахстан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597451_0:186:2980:1862_1920x0_80_0_0_15f711cef54c90609d32c73491022b4e.jpg
ПЕКИН, 17 июл – ПРАЙМ. Китай готов углублять сотрудничество с Россией в области транспорта, а также работать над раскрытием потенциала транзитных перевозок и увеличением числа взаимных туристических поездок, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия проработает вопросы строительства автотранспортных подходов к государственной границе с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР. "Под стратегическим руководством лидеров двух государств китайско-российское сотрудничество в сфере транспорта сохраняет здоровое и стабильное развитие, трансграничное сообщение достигло знакового прогресса, а внутренняя движущая сила взаимовыгодного сотрудничества укрепилась", - заявил Линь Цзянь. Он добавил, что "Китай готов работать с Россией над дальнейшим углублением сотрудничества в области транспорта, раскрытием потенциала транзитных перевозок, содействием передвижению людей, увеличением числа взаимных туристических поездок и непрерывным обогащением содержания российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху".
https://1prime.ru/20250708/mer-859286898.html
китай
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597451_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_54831581bbe7d04c7b841a840e384b03.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, казахстан
РОССИЯ, КИТАЙ, КАЗАХСТАН
10:46 17.07.2025
 
Китай выразил готовность углублять сотрудничество с РФ в области транспорта

МИД КНР: Китай готов углублять сотрудничество с Россией в области транспорта

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 17 июл – ПРАЙМ. Китай готов углублять сотрудничество с Россией в области транспорта, а также работать над раскрытием потенциала транзитных перевозок и увеличением числа взаимных туристических поездок, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия проработает вопросы строительства автотранспортных подходов к государственной границе с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР.
"Под стратегическим руководством лидеров двух государств китайско-российское сотрудничество в сфере транспорта сохраняет здоровое и стабильное развитие, трансграничное сообщение достигло знакового прогресса, а внутренняя движущая сила взаимовыгодного сотрудничества укрепилась", - заявил Линь Цзянь.
Он добавил, что "Китай готов работать с Россией над дальнейшим углублением сотрудничества в области транспорта, раскрытием потенциала транзитных перевозок, содействием передвижению людей, увеличением числа взаимных туристических поездок и непрерывным обогащением содержания российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху".
%Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
Турпоток из России в Китай в I квартале вырос на 20%
8 июля, 13:24
 
РОССИЯКИТАЙКАЗАХСТАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала