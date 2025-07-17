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В МИД рассказали о приглашении Ким Чен Ына посетить Россию в этом году
В МИД рассказали о приглашении Ким Чен Ына посетить Россию в этом году - 17.07.2025, ПРАЙМ
В МИД рассказали о приглашении Ким Чен Ына посетить Россию в этом году
У председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына есть приглашение посетить Россию в этом году, конкретные параметры его визита прорабатываются по... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T13:52+0300
2025-07-17T13:52+0300
2025-07-17T13:52+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. У председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына есть приглашение посетить Россию в этом году, конкретные параметры его визита прорабатываются по дипломатическим каналам, заявил РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко. "Председатель государственных дел КНДР, товарищ Ким имеет официальное приглашение от президента России посетить в этом году с официальным визитом нашу страну. Конкретные параметры визита, включая сроки, находятся в проработке по дипломатическим каналам", - сказал он в беседе с агентством.
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Политика, РОССИЯ, КНДР, Ким Чен Ын, МИД РФ
В МИД рассказали о приглашении Ким Чен Ына посетить Россию в этом году
Замглавы МИД Руденко: у Ким Чен Ына есть приглашение посетить Россию в этом году
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. У председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына есть приглашение посетить Россию в этом году, конкретные параметры его визита прорабатываются по дипломатическим каналам, заявил РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко.
"Председатель государственных дел КНДР, товарищ Ким имеет официальное приглашение от президента России посетить в этом году с официальным визитом нашу страну. Конкретные параметры визита, включая сроки, находятся в проработке по дипломатическим каналам", - сказал он в беседе с агентством.
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