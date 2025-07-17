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Бразилия поставила на мировые рынки рекордный объем кофе

Бразилия поставила на мировые рынки рекордный объем кофе - 17.07.2025, ПРАЙМ

Бразилия поставила на мировые рынки рекордный объем кофе

Бразилия в завершившемся 2024-2025 сельскохозяйственном году поставила на мировые рынки кофе на рекордную сумму - 14,7 миллиарда долларов, что в 1,5 раза больше | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T11:19+0300

2025-07-17T11:19+0300

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Бразилия в завершившемся 2024-2025 сельскохозяйственном году поставила на мировые рынки кофе на рекордную сумму - 14,7 миллиарда долларов, что в 1,5 раза больше уровня годом ранее, говорится в отчете Совета экспортеров кофе Бразилии. "За 12 месяцев 2024/25 сельскохозяйственного года страна достигла рекордного объема поставок кофе. Поставки за рубеж составили 14,728 миллиарда долларов, что на 49,5% больше предыдущего рекорда в 9,849 миллиарда долларов США, достигнутого с июля 2023 года по конец июня 2024 года", - сказано в отчете. Организация пояснила, что основная причина такого бума - рост цен на кофе в мире. "Цены, особенно во второй половине 2024 года, в значительной степени были обусловлены снижением производственного потенциала ведущих мировых производителей, что наблюдается практически последние пять лет, когда экстремальные погодные условия затронули кофейные плантации в Бразилии, Вьетнаме, Колумбии и Индонезии. Это привело к значительному росту стоимости кофе и увеличению рекордной валютной выручки от нашего экспорта", - сказано в сообщении. При этом в физическом выражении экспорт Бразилии в прошлом сезоне просел на 3,9%, составив 45,589 миллиона мешков по 60 килограммов всех видов кофе. Однако даже при снижении экспорта прошлый год стал третьим лучшим в истории, уступив только предыдущему урожаю и сезону 2020-21. Основным покупателем кофе у Бразилии были США с долей в 16,4%. Местные компании закупили 7,468 миллиона мешков, что на 5,65% больше, чем за предыдущие 12 месяцев. Германия с долей 14,3% приобрела 6,526 миллиона мешков (+0,25%) и заняла второе место. Далее следуют Италия с импортом 3,554 миллиона мешков (-5,96%), Бельгия с 3,088 миллиона (-21,2%) и Япония с 2,293 миллиона (-7,38%).

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бизнес, мировая экономика, бразилия, сша, вьетнам