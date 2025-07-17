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Россия увеличила импорт кофе из Бразилии на треть
Россия увеличила импорт кофе из Бразилии на треть - 17.07.2025, ПРАЙМ
Россия увеличила импорт кофе из Бразилии на треть
Россия в 2025 году активнее всех крупных покупателей наращивает импорт бразильского кофе - сразу на треть, следует из данных Совета экспортеров кофе Бразилии. | 17.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Россия в 2025 году активнее всех крупных покупателей наращивает импорт бразильского кофе - сразу на треть, следует из данных Совета экспортеров кофе Бразилии. По данным организации, за первое полугодие Россия приобрела у Бразилии 625,1 тысячи мешков кофе по 60 килограммов - на треть больше, чем годом ранее. Доля же выросла еще значительнее - с 1,9% в январе-июне прошлого года до 3,2% за аналогичный период этого года. Почти все остальные крупные покупатели, наоборот, снижали импорт. Так, США уменьшили закупки почти на 17% - до 3,3 миллиона мешков, Германия - на треть, до 2,4 миллиона, Италия - на 19%, до 1,6 миллиона. Импорт Бельгии снизился вдвое, составив 1,2 миллиона, Нидерландов - на 14%, до 687 тысяч, Испании - на пятую часть, до 614 тысяч, а Южной Кореи - на 2%, до 533,4 тысячи. Единственными исключениями, помимо России, была Япония, где спрос подрос на 6,6% и составил 1,6 миллиона мешков, а также Турция с ростом на 6,4%, до 721,1 тысячи мешков. В целом же за первое полугодие Бразилия отгрузила другим странам 19,4 миллиона мешков кофе, что на 20% меньше уровня за аналогичный период прошлого года.
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Экономика, Бизнес, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, США, ГЕРМАНИЯ, кофе
Россия увеличила импорт кофе из Бразилии на треть
Совет экспортеров Бразилии: Россия в 2025 году активнее всех наращивает импорт кофе
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Россия в 2025 году активнее всех крупных покупателей наращивает импорт бразильского кофе - сразу на треть, следует из данных Совета экспортеров кофе Бразилии.
По данным организации, за первое полугодие Россия приобрела у Бразилии 625,1 тысячи мешков кофе по 60 килограммов - на треть больше, чем годом ранее. Доля же выросла еще значительнее - с 1,9% в январе-июне прошлого года до 3,2% за аналогичный период этого года.
Почти все остальные крупные покупатели, наоборот, снижали импорт. Так, США уменьшили закупки почти на 17% - до 3,3 миллиона мешков, Германия - на треть, до 2,4 миллиона, Италия - на 19%, до 1,6 миллиона. Импорт Бельгии снизился вдвое, составив 1,2 миллиона, Нидерландов - на 14%, до 687 тысяч, Испании - на пятую часть, до 614 тысяч, а Южной Кореи - на 2%, до 533,4 тысячи.
Единственными исключениями, помимо России, была Япония, где спрос подрос на 6,6% и составил 1,6 миллиона мешков, а также Турция с ростом на 6,4%, до 721,1 тысячи мешков.
В целом же за первое полугодие Бразилия отгрузила другим странам 19,4 миллиона мешков кофе, что на 20% меньше уровня за аналогичный период прошлого года.
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