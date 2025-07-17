Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия увеличила импорт кофе из Бразилии на треть - 17.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250717/kofe-859604616.html
Россия увеличила импорт кофе из Бразилии на треть
Россия увеличила импорт кофе из Бразилии на треть - 17.07.2025, ПРАЙМ
Россия увеличила импорт кофе из Бразилии на треть
Россия в 2025 году активнее всех крупных покупателей наращивает импорт бразильского кофе - сразу на треть, следует из данных Совета экспортеров кофе Бразилии. | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T11:38+0300
2025-07-17T11:38+0300
экономика
бизнес
россия
бразилия
сша
германия
кофе
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859604456_118:0:3759:2048_1920x0_80_0_0_e7c6ea597064500959ddc92a70d90ca6.jpg
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Россия в 2025 году активнее всех крупных покупателей наращивает импорт бразильского кофе - сразу на треть, следует из данных Совета экспортеров кофе Бразилии. По данным организации, за первое полугодие Россия приобрела у Бразилии 625,1 тысячи мешков кофе по 60 килограммов - на треть больше, чем годом ранее. Доля же выросла еще значительнее - с 1,9% в январе-июне прошлого года до 3,2% за аналогичный период этого года. Почти все остальные крупные покупатели, наоборот, снижали импорт. Так, США уменьшили закупки почти на 17% - до 3,3 миллиона мешков, Германия - на треть, до 2,4 миллиона, Италия - на 19%, до 1,6 миллиона. Импорт Бельгии снизился вдвое, составив 1,2 миллиона, Нидерландов - на 14%, до 687 тысяч, Испании - на пятую часть, до 614 тысяч, а Южной Кореи - на 2%, до 533,4 тысячи. Единственными исключениями, помимо России, была Япония, где спрос подрос на 6,6% и составил 1,6 миллиона мешков, а также Турция с ростом на 6,4%, до 721,1 тысячи мешков. В целом же за первое полугодие Бразилия отгрузила другим странам 19,4 миллиона мешков кофе, что на 20% меньше уровня за аналогичный период прошлого года.
https://1prime.ru/20250717/kofe-859602335.html
бразилия
сша
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859604456_573:0:3304:2048_1920x0_80_0_0_44b2597c043fe7acb45a836838a803b4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, бразилия, сша, германия, кофе
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, США, ГЕРМАНИЯ, кофе
11:38 17.07.2025
 
Россия увеличила импорт кофе из Бразилии на треть

Совет экспортеров Бразилии: Россия в 2025 году активнее всех наращивает импорт кофе

© РИА Новости . Илья НаймушинПроцесс обжарки зерен кофе сорта арабика
Процесс обжарки зерен кофе сорта арабика - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Россия в 2025 году активнее всех крупных покупателей наращивает импорт бразильского кофе - сразу на треть, следует из данных Совета экспортеров кофе Бразилии.
По данным организации, за первое полугодие Россия приобрела у Бразилии 625,1 тысячи мешков кофе по 60 килограммов - на треть больше, чем годом ранее. Доля же выросла еще значительнее - с 1,9% в январе-июне прошлого года до 3,2% за аналогичный период этого года.
Почти все остальные крупные покупатели, наоборот, снижали импорт. Так, США уменьшили закупки почти на 17% - до 3,3 миллиона мешков, Германия - на треть, до 2,4 миллиона, Италия - на 19%, до 1,6 миллиона. Импорт Бельгии снизился вдвое, составив 1,2 миллиона, Нидерландов - на 14%, до 687 тысяч, Испании - на пятую часть, до 614 тысяч, а Южной Кореи - на 2%, до 533,4 тысячи.
Единственными исключениями, помимо России, была Япония, где спрос подрос на 6,6% и составил 1,6 миллиона мешков, а также Турция с ростом на 6,4%, до 721,1 тысячи мешков.
В целом же за первое полугодие Бразилия отгрузила другим странам 19,4 миллиона мешков кофе, что на 20% меньше уровня за аналогичный период прошлого года.
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
Бразилия поставила на мировые рынки рекордный объем кофе
11:19
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯБРАЗИЛИЯСШАГЕРМАНИЯкофе
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала