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В Бразилии назвали неуместными слова генсека НАТО о возможных санкциях

В Бразилии назвали неуместными слова генсека НАТО о возможных санкциях - 17.07.2025, ПРАЙМ

В Бразилии назвали неуместными слова генсека НАТО о возможных санкциях

НАТО не обладает полномочиями вводить какие-либо санкции в отношении Бразилии за торговые отношения с Россией, а высказывания генсека альянса Марка Рютте в этой | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T21:06+0300

2025-07-17T21:06+0300

2025-07-17T21:41+0300

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МЕХИКО, 17 июл - ПРАЙМ. НАТО не обладает полномочиями вводить какие-либо санкции в отношении Бразилии за торговые отношения с Россией, а высказывания генсека альянса Марка Рютте в этой связи абсолютно неуместны, заявил министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра в интервью CNN Brasil. Рютте ранее заявил, что такие страны, как Бразилия, Китай и Индия, могут стать объектами вторичных санкций за продолжение торговли с Россией, в том числе за покупку нефти и газа. По его словам, это может привести к введению тарифов до 100% и ужесточению давления в течение 50 дней, если не будет достигнуто соглашение по конфликту на Украине. "Я считаю заявления генерального секретаря НАТО совершенно неуместными. Во-первых, НАТО - это военный альянс, который не заключает торговые соглашения. Во-вторых, Бразилия не входит в этот альянс", - подчеркнул Виейра, комментируя угрозы санкций со стороны Рютте. Виейра также указал, что заявления генсека НАТО противоречат действующему порядку международной торговли. Он отметил, что Бразилия, как и другие страны, решает торговые вопросы на двусторонней основе или в рамках ВТО, "поэтому такие заявления лишены всякого смысла". Бразильский дипломат также обратил внимание, что Европейский союз продолжает закупать российские нефть, природный и сжиженный газ, самостоятельно опровергая тезис о якобы "полной международной изоляции" Москвы. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20250717/nato--859630916.html

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