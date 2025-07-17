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В Бразилии назвали неуместными слова генсека НАТО о возможных санкциях - 17.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250717/kommentariy-859636851.html
В Бразилии назвали неуместными слова генсека НАТО о возможных санкциях
В Бразилии назвали неуместными слова генсека НАТО о возможных санкциях - 17.07.2025, ПРАЙМ
В Бразилии назвали неуместными слова генсека НАТО о возможных санкциях
НАТО не обладает полномочиями вводить какие-либо санкции в отношении Бразилии за торговые отношения с Россией, а высказывания генсека альянса Марка Рютте в этой | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T21:06+0300
2025-07-17T21:41+0300
экономика
мировая экономика
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МЕХИКО, 17 июл - ПРАЙМ. НАТО не обладает полномочиями вводить какие-либо санкции в отношении Бразилии за торговые отношения с Россией, а высказывания генсека альянса Марка Рютте в этой связи абсолютно неуместны, заявил министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра в интервью CNN Brasil. Рютте ранее заявил, что такие страны, как Бразилия, Китай и Индия, могут стать объектами вторичных санкций за продолжение торговли с Россией, в том числе за покупку нефти и газа. По его словам, это может привести к введению тарифов до 100% и ужесточению давления в течение 50 дней, если не будет достигнуто соглашение по конфликту на Украине. "Я считаю заявления генерального секретаря НАТО совершенно неуместными. Во-первых, НАТО - это военный альянс, который не заключает торговые соглашения. Во-вторых, Бразилия не входит в этот альянс", - подчеркнул Виейра, комментируя угрозы санкций со стороны Рютте. Виейра также указал, что заявления генсека НАТО противоречат действующему порядку международной торговли. Он отметил, что Бразилия, как и другие страны, решает торговые вопросы на двусторонней основе или в рамках ВТО, "поэтому такие заявления лишены всякого смысла". Бразильский дипломат также обратил внимание, что Европейский союз продолжает закупать российские нефть, природный и сжиженный газ, самостоятельно опровергая тезис о якобы "полной международной изоляции" Москвы. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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мировая экономика, россия, бразилия, москва, рф, марк рютте, нато, вто
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, МОСКВА, РФ, Марк Рютте, НАТО, ВТО
21:06 17.07.2025 (обновлено: 21:41 17.07.2025)
 
В Бразилии назвали неуместными слова генсека НАТО о возможных санкциях

Глава МИД Бразилии Виейра напомнил, что у НАТО нет полномочий вводить санкции

© CC BY 2.0 / L.C. NøttaasenФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© CC BY 2.0 / L.C. Nøttaasen
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МЕХИКО, 17 июл - ПРАЙМ. НАТО не обладает полномочиями вводить какие-либо санкции в отношении Бразилии за торговые отношения с Россией, а высказывания генсека альянса Марка Рютте в этой связи абсолютно неуместны, заявил министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра в интервью CNN Brasil.
Рютте ранее заявил, что такие страны, как Бразилия, Китай и Индия, могут стать объектами вторичных санкций за продолжение торговли с Россией, в том числе за покупку нефти и газа. По его словам, это может привести к введению тарифов до 100% и ужесточению давления в течение 50 дней, если не будет достигнуто соглашение по конфликту на Украине.
"Я считаю заявления генерального секретаря НАТО совершенно неуместными. Во-первых, НАТО - это военный альянс, который не заключает торговые соглашения. Во-вторых, Бразилия не входит в этот альянс", - подчеркнул Виейра, комментируя угрозы санкций со стороны Рютте.
Виейра также указал, что заявления генсека НАТО противоречат действующему порядку международной торговли. Он отметил, что Бразилия, как и другие страны, решает торговые вопросы на двусторонней основе или в рамках ВТО, "поэтому такие заявления лишены всякого смысла".
Бразильский дипломат также обратил внимание, что Европейский союз продолжает закупать российские нефть, природный и сжиженный газ, самостоятельно опровергая тезис о якобы "полной международной изоляции" Москвы.
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
Генерал НАТО выступил с заявлением о войне с Россией и Китаем
17:30
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯБРАЗИЛИЯМОСКВАРФМарк РюттеНАТОВТО
 
 
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