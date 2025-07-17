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Южная Корея увеличила экспорт смартфонов в Россию - 17.07.2025, ПРАЙМ
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Южная Корея увеличила экспорт смартфонов в Россию
Южная Корея увеличила экспорт смартфонов в Россию - 17.07.2025, ПРАЙМ
Южная Корея увеличила экспорт смартфонов в Россию
Южная Корея в июне этого года продолжила увеличивать экспорт смартфонов в Россию, нарастив его за июнь почти втрое в месячном выражении - до максимума за... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T02:16+0300
2025-07-17T02:16+0300
экономика
россия
мировая экономика
южная корея
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Южная Корея в июне этого года продолжила увеличивать экспорт смартфонов в Россию, нарастив его за июнь почти втрое в месячном выражении - до максимума за полгода, выяснило РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы. Поставки смартфонов из Южной Кореи в РФ в июне этого года продолжили расти третий месяц подряд. И по сравнению с маем они взлетели в 2,7 раза - до максимальных с декабря 185 тысяч долларов. В годовом выражении рост был не столь сильным - лишь на 4%. Россия при этом по итогам июня оказалась на 25-м месте по покупкам южнокорейских телефонов. Лидерами же стали США (70,5 миллиона долларов), Великобритания (32,5 миллиона), Германия (23,4 миллиона), Австрия (19,5 миллиона) и Италия (15,7 миллиона). Всего по итогам первого полугодия этого года поставки смартфонов из Страны утренней свежести в Россию выросли на 8,5%, до 385 тысяч долларов.
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россия, мировая экономика, южная корея, рф, сша
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, РФ, США
02:16 17.07.2025
 
Южная Корея увеличила экспорт смартфонов в Россию

Статслужба: поставки смартфонов из Южной Кореи в Россию в июне выросли почти втрое

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Южная Корея в июне этого года продолжила увеличивать экспорт смартфонов в Россию, нарастив его за июнь почти втрое в месячном выражении - до максимума за полгода, выяснило РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы.
Поставки смартфонов из Южной Кореи в РФ в июне этого года продолжили расти третий месяц подряд. И по сравнению с маем они взлетели в 2,7 раза - до максимальных с декабря 185 тысяч долларов. В годовом выражении рост был не столь сильным - лишь на 4%.
Россия при этом по итогам июня оказалась на 25-м месте по покупкам южнокорейских телефонов. Лидерами же стали США (70,5 миллиона долларов), Великобритания (32,5 миллиона), Германия (23,4 миллиона), Австрия (19,5 миллиона) и Италия (15,7 миллиона).
Всего по итогам первого полугодия этого года поставки смартфонов из Страны утренней свежести в Россию выросли на 8,5%, до 385 тысяч долларов.
 
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