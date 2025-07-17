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Южная Корея впервые за два года поставила в Россию хлебопекарные печи

Южная Корея впервые за два года поставила в Россию хлебопекарные печи - 17.07.2025, ПРАЙМ

Южная Корея впервые за два года поставила в Россию хлебопекарные печи

Южная Корея в июне впервые за почти два года поставила в Россию хлебопекарные печи – сразу на 1 миллион долларов, выяснило РИА Новости по данным корейской... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T06:45+0300

2025-07-17T06:45+0300

2025-07-17T06:45+0300

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Южная Корея в июне впервые за почти два года поставила в Россию хлебопекарные печи – сразу на 1 миллион долларов, выяснило РИА Новости по данным корейской статслужбы. Экспорт хлебопекарных печей из Кореи в РФ в июне составил 1,02 миллиона долларов. Это стало первой поставкой с октября 2023 года и максимальной с сентября того же года. Кроме РФ в этом году печи корейского производства отправились в США (495 тысяч долларов), Вьетнам (60 тысяч), Индию (51 тысяча), Камбоджу (32 тысячи) и еще несколько экономик. Кроме того в июне Сеул продавал Москве различное оборудование для производства пищи - на 2,8 миллиона долларов, что на 12% меньше, чем год назад, и чуть больше, чем в мае. В основном это было оборудование для кондитерской промышленности, производства какао-порошка или шоколада. Также на экспорт в РФ шло оборудование для приготовления горячих напитков, приготовления или подогрева пищи, которыми обычно пользуются в общепите - на 46 тысяч долларов. Например, это кофемашины, печи для пицц, фритюрницы, шкафы для хранения пищевых полуфабрикатов и так далее.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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