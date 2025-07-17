Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лидеры ШОС примут заявление по устойчивому развитию энергетики - 17.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250717/lidery-859583144.html
Лидеры ШОС примут заявление по устойчивому развитию энергетики
Лидеры ШОС примут заявление по устойчивому развитию энергетики - 17.07.2025, ПРАЙМ
Лидеры ШОС примут заявление по устойчивому развитию энергетики
Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества на саммите в КНР примут заявление по устойчивому развитию энергетики, где будет подчеркнута необходимость... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T06:24+0300
2025-07-17T06:24+0300
энергетика
экономика
китай
кнр
рф
сергей цивилев
шос
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859583144.jpg?1752722644
ПЕКИН, 17 июл – ПРАЙМ. Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества на саммите в КНР примут заявление по устойчивому развитию энергетики, где будет подчеркнута необходимость укрепления энергетической безопасности, заявил в четверг министр энергетики РФ Сергей Цивилев на церемонии открытия бизнес-форума ШОС. "Это уже мое второе мероприятие в рамках ШОС за последний месяц. В конце июня в городе Нинбо мы успешно провели встречу министров энергетики. Мы одобрили проект Заявления по устойчивому развитию энергетики, который будет принят лидерами на предстоящем Тяньцзиньском саммите", - заявил Цивилев. Он добавил, что "в документе подчеркнута необходимость укрепления энергетической безопасности, обеспечения стабильных энергорынков, содействия справедливому энергетическому переходу в соответствии с национальными условиями и приоритетами". Саммит ШОС состоится в китайском городе Тяньцзинь 31 августа-1 сентября.
китай
кнр
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, кнр, рф, сергей цивилев, шос
Энергетика, Экономика, КИТАЙ, КНР, РФ, Сергей Цивилев, ШОС
06:24 17.07.2025
 
Лидеры ШОС примут заявление по устойчивому развитию энергетики

Цивилев: лидеры ШОС примут заявление по устойчивому развитию энергетики

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 17 июл – ПРАЙМ. Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества на саммите в КНР примут заявление по устойчивому развитию энергетики, где будет подчеркнута необходимость укрепления энергетической безопасности, заявил в четверг министр энергетики РФ Сергей Цивилев на церемонии открытия бизнес-форума ШОС.
"Это уже мое второе мероприятие в рамках ШОС за последний месяц. В конце июня в городе Нинбо мы успешно провели встречу министров энергетики. Мы одобрили проект Заявления по устойчивому развитию энергетики, который будет принят лидерами на предстоящем Тяньцзиньском саммите", - заявил Цивилев.
Он добавил, что "в документе подчеркнута необходимость укрепления энергетической безопасности, обеспечения стабильных энергорынков, содействия справедливому энергетическому переходу в соответствии с национальными условиями и приоритетами".
Саммит ШОС состоится в китайском городе Тяньцзинь 31 августа-1 сентября.
 
ЭнергетикаЭкономикаКИТАЙКНРРФСергей ЦивилевШОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала