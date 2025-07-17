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Лидеры ШОС примут заявление по устойчивому развитию энергетики

Лидеры ШОС примут заявление по устойчивому развитию энергетики - 17.07.2025, ПРАЙМ

Лидеры ШОС примут заявление по устойчивому развитию энергетики

Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества на саммите в КНР примут заявление по устойчивому развитию энергетики, где будет подчеркнута необходимость... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T06:24+0300

2025-07-17T06:24+0300

2025-07-17T06:24+0300

энергетика

экономика

китай

кнр

рф

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ПЕКИН, 17 июл – ПРАЙМ. Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества на саммите в КНР примут заявление по устойчивому развитию энергетики, где будет подчеркнута необходимость укрепления энергетической безопасности, заявил в четверг министр энергетики РФ Сергей Цивилев на церемонии открытия бизнес-форума ШОС. "Это уже мое второе мероприятие в рамках ШОС за последний месяц. В конце июня в городе Нинбо мы успешно провели встречу министров энергетики. Мы одобрили проект Заявления по устойчивому развитию энергетики, который будет принят лидерами на предстоящем Тяньцзиньском саммите", - заявил Цивилев. Он добавил, что "в документе подчеркнута необходимость укрепления энергетической безопасности, обеспечения стабильных энергорынков, содействия справедливому энергетическому переходу в соответствии с национальными условиями и приоритетами". Саммит ШОС состоится в китайском городе Тяньцзинь 31 августа-1 сентября.

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китай, кнр, рф, сергей цивилев, шос