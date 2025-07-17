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Лидеры ШОС примут заявление по устойчивому развитию энергетики
Лидеры ШОС примут заявление по устойчивому развитию энергетики - 17.07.2025, ПРАЙМ
Лидеры ШОС примут заявление по устойчивому развитию энергетики
Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества на саммите в КНР примут заявление по устойчивому развитию энергетики, где будет подчеркнута необходимость... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T06:24+0300
2025-07-17T06:24+0300
2025-07-17T06:24+0300
энергетика
экономика
китай
кнр
рф
сергей цивилев
шос
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ПЕКИН, 17 июл – ПРАЙМ. Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества на саммите в КНР примут заявление по устойчивому развитию энергетики, где будет подчеркнута необходимость укрепления энергетической безопасности, заявил в четверг министр энергетики РФ Сергей Цивилев на церемонии открытия бизнес-форума ШОС.
"Это уже мое второе мероприятие в рамках ШОС за последний месяц. В конце июня в городе Нинбо мы успешно провели встречу министров энергетики. Мы одобрили проект Заявления по устойчивому развитию энергетики, который будет принят лидерами на предстоящем Тяньцзиньском саммите", - заявил Цивилев.
Он добавил, что "в документе подчеркнута необходимость укрепления энергетической безопасности, обеспечения стабильных энергорынков, содействия справедливому энергетическому переходу в соответствии с национальными условиями и приоритетами".
Саммит ШОС состоится в китайском городе Тяньцзинь 31 августа-1 сентября.
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китай, кнр, рф, сергей цивилев, шос
Энергетика, Экономика, КИТАЙ, КНР, РФ, Сергей Цивилев, ШОС
Лидеры ШОС примут заявление по устойчивому развитию энергетики
Цивилев: лидеры ШОС примут заявление по устойчивому развитию энергетики
ПЕКИН, 17 июл – ПРАЙМ. Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества на саммите в КНР примут заявление по устойчивому развитию энергетики, где будет подчеркнута необходимость укрепления энергетической безопасности, заявил в четверг министр энергетики РФ Сергей Цивилев на церемонии открытия бизнес-форума ШОС.
"Это уже мое второе мероприятие в рамках ШОС за последний месяц. В конце июня в городе Нинбо мы успешно провели встречу министров энергетики. Мы одобрили проект Заявления по устойчивому развитию энергетики, который будет принят лидерами на предстоящем Тяньцзиньском саммите", - заявил Цивилев.
Он добавил, что "в документе подчеркнута необходимость укрепления энергетической безопасности, обеспечения стабильных энергорынков, содействия справедливому энергетическому переходу в соответствии с национальными условиями и приоритетами".
Саммит ШОС состоится в китайском городе Тяньцзинь 31 августа-1 сентября.