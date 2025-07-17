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Мерц анонсировал поставки Украине британо-германского дальнобойного оружия
Мерц анонсировал поставки Украине британо-германского дальнобойного оружия - 17.07.2025, ПРАЙМ
Мерц анонсировал поставки Украине британо-германского дальнобойного оружия
Украина скоро получит системы вооружения дальнего действия, произведённые в кооперации с британской и немецкой оборонной промышленностью, заявил канцлер... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T18:50+0300
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БЕРЛИН, 17 июл – ПРАЙМ. Украина скоро получит системы вооружения дальнего действия, произведённые в кооперации с британской и немецкой оборонной промышленностью, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером. "Мы обстоятельно пообщались о военной поддержке Украины, и речь идёт не только о противовоздушной обороне, но и о возможностях Украины лучше защищаться с помощью дальнобойных систем. Мы называем это long range fire. Украина уже в ближайшее время получит значительную дополнительную поддержку в этом направлении, в том числе благодаря промышленному сотрудничеству, которое мы установили с Украиной", - сказал он. Мерц уточнил, что это произойдёт "в течение ближайших недель и месяцев". Пресс-конференция, транслировавшаяся телеканалом Phoenix, прошла после подписания договора о дружбе между Великобританией и ФРГ. Ранее источник в немецком правительстве сообщил журналистам, и в том числе корреспонденту РИА Новости, о том, что Мерц и Стармер в рамках подписания договора о дружбе между Соединенным Королевством и ФРГ согласуют совместное производство дальнобойного оружия для "сдерживания России". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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мировая экономика, украина, германия, великобритания, фридрих мерц, кир стармер, сергей лавров, нато, мид рф
Вооружения, Мировая экономика, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Фридрих Мерц, Кир Стармер, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ
Мерц анонсировал поставки Украине британо-германского дальнобойного оружия
Канцлер ФРГ Мерц: Украина в ближайшие недели получит дальнобойное вооружение
БЕРЛИН, 17 июл – ПРАЙМ. Украина скоро получит системы вооружения дальнего действия, произведённые в кооперации с британской и немецкой оборонной промышленностью, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером.
"Мы обстоятельно пообщались о военной поддержке Украины, и речь идёт не только о противовоздушной обороне, но и о возможностях Украины лучше защищаться с помощью дальнобойных систем. Мы называем это long range fire. Украина уже в ближайшее время получит значительную дополнительную поддержку в этом направлении, в том числе благодаря промышленному сотрудничеству, которое мы установили с Украиной", - сказал он.
Мерц уточнил, что это произойдёт "в течение ближайших недель и месяцев".
Пресс-конференция, транслировавшаяся телеканалом Phoenix, прошла после подписания договора о дружбе между Великобританией и ФРГ.
Ранее источник в немецком правительстве сообщил журналистам, и в том числе корреспонденту РИА Новости, о том, что Мерц и Стармер в рамках подписания договора о дружбе между Соединенным Королевством и ФРГ согласуют совместное производство дальнобойного оружия для "сдерживания России".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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