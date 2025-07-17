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Мерц анонсировал поставки Украине британо-германского дальнобойного оружия

Мерц анонсировал поставки Украине британо-германского дальнобойного оружия - 17.07.2025, ПРАЙМ

Мерц анонсировал поставки Украине британо-германского дальнобойного оружия

Украина скоро получит системы вооружения дальнего действия, произведённые в кооперации с британской и немецкой оборонной промышленностью, заявил канцлер... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T18:50+0300

2025-07-17T18:50+0300

2025-07-17T18:50+0300

вооружения

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БЕРЛИН, 17 июл – ПРАЙМ. Украина скоро получит системы вооружения дальнего действия, произведённые в кооперации с британской и немецкой оборонной промышленностью, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером. "Мы обстоятельно пообщались о военной поддержке Украины, и речь идёт не только о противовоздушной обороне, но и о возможностях Украины лучше защищаться с помощью дальнобойных систем. Мы называем это long range fire. Украина уже в ближайшее время получит значительную дополнительную поддержку в этом направлении, в том числе благодаря промышленному сотрудничеству, которое мы установили с Украиной", - сказал он. Мерц уточнил, что это произойдёт "в течение ближайших недель и месяцев". Пресс-конференция, транслировавшаяся телеканалом Phoenix, прошла после подписания договора о дружбе между Великобританией и ФРГ. Ранее источник в немецком правительстве сообщил журналистам, и в том числе корреспонденту РИА Новости, о том, что Мерц и Стармер в рамках подписания договора о дружбе между Соединенным Королевством и ФРГ согласуют совместное производство дальнобойного оружия для "сдерживания России". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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мировая экономика, украина, германия, великобритания, фридрих мерц, кир стармер, сергей лавров, нато, мид рф