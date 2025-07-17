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Мерц анонсировал поставки Украине британо-германского дальнобойного оружия - 17.07.2025, ПРАЙМ
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Мерц анонсировал поставки Украине британо-германского дальнобойного оружия
Мерц анонсировал поставки Украине британо-германского дальнобойного оружия - 17.07.2025, ПРАЙМ
Мерц анонсировал поставки Украине британо-германского дальнобойного оружия
Украина скоро получит системы вооружения дальнего действия, произведённые в кооперации с британской и немецкой оборонной промышленностью, заявил канцлер... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T18:50+0300
2025-07-17T18:50+0300
вооружения
мировая экономика
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БЕРЛИН, 17 июл – ПРАЙМ. Украина скоро получит системы вооружения дальнего действия, произведённые в кооперации с британской и немецкой оборонной промышленностью, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером. "Мы обстоятельно пообщались о военной поддержке Украины, и речь идёт не только о противовоздушной обороне, но и о возможностях Украины лучше защищаться с помощью дальнобойных систем. Мы называем это long range fire. Украина уже в ближайшее время получит значительную дополнительную поддержку в этом направлении, в том числе благодаря промышленному сотрудничеству, которое мы установили с Украиной", - сказал он. Мерц уточнил, что это произойдёт "в течение ближайших недель и месяцев". Пресс-конференция, транслировавшаяся телеканалом Phoenix, прошла после подписания договора о дружбе между Великобританией и ФРГ. Ранее источник в немецком правительстве сообщил журналистам, и в том числе корреспонденту РИА Новости, о том, что Мерц и Стармер в рамках подписания договора о дружбе между Соединенным Королевством и ФРГ согласуют совместное производство дальнобойного оружия для "сдерживания России". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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мировая экономика, украина, германия, великобритания, фридрих мерц, кир стармер, сергей лавров, нато, мид рф
Вооружения, Мировая экономика, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Фридрих Мерц, Кир Стармер, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ
18:50 17.07.2025
 
Мерц анонсировал поставки Украине британо-германского дальнобойного оружия

Канцлер ФРГ Мерц: Украина в ближайшие недели получит дальнобойное вооружение

© CC BY 2.0 / European People's PartyКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© CC BY 2.0 / European People's Party
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БЕРЛИН, 17 июл – ПРАЙМ. Украина скоро получит системы вооружения дальнего действия, произведённые в кооперации с британской и немецкой оборонной промышленностью, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером.
"Мы обстоятельно пообщались о военной поддержке Украины, и речь идёт не только о противовоздушной обороне, но и о возможностях Украины лучше защищаться с помощью дальнобойных систем. Мы называем это long range fire. Украина уже в ближайшее время получит значительную дополнительную поддержку в этом направлении, в том числе благодаря промышленному сотрудничеству, которое мы установили с Украиной", - сказал он.
Мерц уточнил, что это произойдёт "в течение ближайших недель и месяцев".
Пресс-конференция, транслировавшаяся телеканалом Phoenix, прошла после подписания договора о дружбе между Великобританией и ФРГ.
Ранее источник в немецком правительстве сообщил журналистам, и в том числе корреспонденту РИА Новости, о том, что Мерц и Стармер в рамках подписания договора о дружбе между Соединенным Королевством и ФРГ согласуют совместное производство дальнобойного оружия для "сдерживания России".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
США уведомили Швейцарию о задержках поставок пяти систем Patriot
15:22
 
ВооруженияМировая экономикаУКРАИНАГЕРМАНИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯФридрих МерцКир СтармерСергей ЛавровНАТОМИД РФ
 
 
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