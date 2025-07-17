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Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке мясных продуктов

Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке мясных продуктов - 17.07.2025, ПРАЙМ

Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке мясных продуктов

Минпромторг РФ предложил с 1 августа 2025 года по 28 февраля 2026 года провести эксперимент по маркировке мясных продуктов, сообщило министерство. | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T19:25+0300

2025-07-17T19:25+0300

2025-07-17T19:25+0300

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил с 1 августа 2025 года по 28 февраля 2026 года провести эксперимент по маркировке мясных продуктов, сообщило министерство. Соответствующий проект постановления правительства разработан Минпромторгом и размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов. "С 1 августа 2025 года по 28 февраля 2026 года в Российской Федерации планируется провести эксперимент по маркировке средствами идентификации мясных продуктов, упакованных в потребительскую упаковку", - говорится в сообщении. Отмечается, что участие в эксперименте будет добровольным для всех участников товарооборота. В рамках его проведения планируется отработать технологии маркировки и механизмы взаимодействия участников оборота с информационной системой маркировки.

https://1prime.ru/20250715/rossija-859482606.html

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бизнес, россия, рф, минпромторг