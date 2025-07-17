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Медь дешевеет на фоне укрепления доллара

Медь дешевеет на фоне укрепления доллара - 17.07.2025, ПРАЙМ

Медь дешевеет на фоне укрепления доллара

Цена на медь в четверг утром опускается на фоне укрепления американской валюты, свидетельствуют данные торгов. | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T07:54+0300

2025-07-17T07:54+0300

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Цена на медь в четверг утром опускается на фоне укрепления американской валюты, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.32 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,09%, до 5,521 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,11%, до 9 635 долларов, алюминия - уменьшилась на 0,12%, до 2 577,5 доллара, стоимость цинка - выросла на 0,52%, до 2 711 долларов. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,25%, до 98,54 пункта. Укрепление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными для покупки в другой валюте.

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