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Медь дешевеет на фоне укрепления доллара
Медь дешевеет на фоне укрепления доллара - 17.07.2025, ПРАЙМ
Медь дешевеет на фоне укрепления доллара
Цена на медь в четверг утром опускается на фоне укрепления американской валюты, свидетельствуют данные торгов. | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T07:54+0300
2025-07-17T07:54+0300
2025-07-17T07:54+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Цена на медь в четверг утром опускается на фоне укрепления американской валюты, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.32 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,09%, до 5,521 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,11%, до 9 635 долларов, алюминия - уменьшилась на 0,12%, до 2 577,5 доллара, стоимость цинка - выросла на 0,52%, до 2 711 долларов.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,25%, до 98,54 пункта. Укрепление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными для покупки в другой валюте.
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рынок, торги, сша, comex
Медь дешевеет на фоне укрепления доллара
Цена на медь снижается на фоне укрепления доллара
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Цена на медь в четверг утром опускается на фоне укрепления американской валюты, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.32 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,09%, до 5,521 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,11%, до 9 635 долларов, алюминия - уменьшилась на 0,12%, до 2 577,5 доллара, стоимость цинка - выросла на 0,52%, до 2 711 долларов.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) растет на 0,25%, до 98,54 пункта. Укрепление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными для покупки в другой валюте.