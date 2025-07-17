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МИД Ирана назвал новые санкции ЕС "деструктивными и безосновательными"
МИД Ирана назвал новые санкции ЕС "деструктивными и безосновательными" - 17.07.2025, ПРАЙМ
МИД Ирана назвал новые санкции ЕС "деструктивными и безосновательными"
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал новые санкции, введенные Европейским союзом против Ирана, "деструктивными и безосновательными", а... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T00:21+0300
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ТЕГЕРАН, 17 июл – ПРАЙМ. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал новые санкции, введенные Европейским союзом против Ирана, "деструктивными и безосновательными", а обвинения, приведшие к их введению, - "смехотворными", сообщает министерство иностранных дел исламской республики.
Совет ЕС 15 июля расширил список санкций "за серьезные нарушения прав человека в мире", добавив в него восемь физлиц и одну организацию из Ирана за якобы нарушения прав человека в этой стране
"Багаи отверг обвинения, выдвинутые против Исламской Республики Иран на заседании Совета министров ЕС, и осудил введение Евросоюзом новых санкций против ряда иранцев, назвав эту меру незаконным, деструктивным и безосновательным актом", - говорится в заявлении ведомства.
Представитель иранского МИДа назвал "смехотворными" заявления о поддержке Тегераном терактов в Европе и "охарактеризовал настойчивость ряда европейских правительств в обвинении и распространении лжи, направленной против Ирана, откровенной проекцией, направленной на отвлечение общественности на внутреннем и международном уровне от (факта - ред.) систематической поддержки этими правительствами терроризма, а также преступлений израильского режима в секторе Газа и регионе Западной Азии".
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мировая экономика, иран, тегеран, европа, ес, мид, совет министров
Экономика, Мировая экономика, ИРАН, Тегеран, ЕВРОПА, ЕС, МИД, совет министров
МИД Ирана назвал новые санкции ЕС "деструктивными и безосновательными"
МИД Ирана назвал новые санкции ЕС против страны деструктивными и безосновательными
ТЕГЕРАН, 17 июл – ПРАЙМ. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал новые санкции, введенные Европейским союзом против Ирана, "деструктивными и безосновательными", а обвинения, приведшие к их введению, - "смехотворными", сообщает министерство иностранных дел исламской республики.
Совет ЕС 15 июля расширил список санкций "за серьезные нарушения прав человека в мире", добавив в него восемь физлиц и одну организацию из Ирана за якобы нарушения прав человека в этой стране
"Багаи отверг обвинения, выдвинутые против Исламской Республики Иран на заседании Совета министров ЕС, и осудил введение Евросоюзом новых санкций против ряда иранцев, назвав эту меру незаконным, деструктивным и безосновательным актом", - говорится в заявлении ведомства.
Представитель иранского МИДа назвал "смехотворными" заявления о поддержке Тегераном терактов в Европе и "охарактеризовал настойчивость ряда европейских правительств в обвинении и распространении лжи, направленной против Ирана, откровенной проекцией, направленной на отвлечение общественности на внутреннем и международном уровне от (факта - ред.) систематической поддержки этими правительствами терроризма, а также преступлений израильского режима в секторе Газа и регионе Западной Азии".