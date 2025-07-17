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В МИД выразили обеспокоенность новым витком насилия в Сирии

В МИД выразили обеспокоенность новым витком насилия в Сирии - 17.07.2025, ПРАЙМ

В МИД выразили обеспокоенность новым витком насилия в Сирии

Новый этап насилия в Сирии вызывает глубокою обеспокоенность в Москве, Российская сторона с тревогой воспринимает информацию о случаях неприемлемых жестоких... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T12:23+0300

2025-07-17T12:23+0300

2025-07-17T12:23+0300

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сирия

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Новый этап насилия в Сирии вызывает глубокою обеспокоенность в Москве, Российская сторона с тревогой воспринимает информацию о случаях неприемлемых жестоких расправ над гражданскими лицами, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. "Новый виток насилия в Сирии вызывает глубокую обеспокоенность. Российская сторона с особой тревогой воспринимает информацию об имевших место случаях неприемлемых жестоких расправ над гражданскими лицами. Исходит из того, что посягательства на жизнь и безопасность мирных граждан недопустимы. В Москве надеются, что реализация намеченных шагов по деэскалации будет способствовать снижению напряженности и надежной стабилизации обстановки в САР", - говорится в сообщении. Там отметили, что атаки в Сирии представляют грубое нарушение суверенитета страны и норм международного права, заслуживают решительного осуждения. В минувшее воскресенье стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства. В среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске с целью защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду, чтобы положить конец межклановым вооруженным столкновениям. В свою очередь, источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.

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россия, сирия, москва, дамаск