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Захарова сделала заявление о "многонациональных силах" на Украине

Захарова сделала заявление о "многонациональных силах" на Украине - 17.07.2025, ПРАЙМ

Захарова сделала заявление о "многонациональных силах" на Украине

Москва расценивает идею "коалиции желающих" о "многонациональных силах" как подготовку интервенции, такие "силы" на Украине будут законной целью России, заявила | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T15:50+0300

2025-07-17T15:50+0300

2025-07-17T15:50+0300

политика

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общество

москва

украина

мария захарова

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Москва расценивает идею "коалиции желающих" о "многонациональных силах" как подготовку интервенции, такие "силы" на Украине будут законной целью России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы неоднократно заявляли об абсолютной неприемлемости размещения вооруженных сил других государств под любым флагом. Расцениваем это как подготовку иностранной интервенции. Будем рассматривать так называемые многонациональные силы в качестве законных военных целей", - сказала Захарова на брифинге.

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россия, общество , москва, украина, мария захарова