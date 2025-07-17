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В Калининграде задержали организаторов незаконной миграции

В Калининграде задержали организаторов незаконной миграции - 17.07.2025, ПРАЙМ

В Калининграде задержали организаторов незаконной миграции

Деятельность организаторов незаконной легализации мигрантов пресечена в Калининграде, фигурантами уголовного дела стали четверо женщин и мужчина, сообщает... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T18:07+0300

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КАЛИНИНГРАД, 17 июл — ПРАЙМ. Деятельность организаторов незаконной легализации мигрантов пресечена в Калининграде, фигурантами уголовного дела стали четверо женщин и мужчина, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК. По версии следствия, с января 2024 по май 2025 года фигуранты, действуя в составе организованной группы, организовали незаконное заключение фиктивных гражданско-правовых договоров с рядом иностранных граждан за денежное вознаграждение. Впоследствии эти сведения были переданы в миграционные органы, на основании чего иностранцы получили возможность незаконно оформить патент либо избежать аннулирования ранее выданных патентов, а органы миграционного учета были лишены возможности осуществлять контроль за соблюдением иностранными гражданами законодательства Российской Федерации. "В Калининграде пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся организацией незаконной миграции... Следственным отделом по Ленинградскому району города Калининграда СУ СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции (часть 3 статья 322.1 УК РФ). Фигурантами стали четверо женщин и мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Отмечается, что решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области. В настоящее время трем фигурантам предъявлено обвинение, по месту их жительства проведены обыски, в ходе которых изъяты паспорта иностранных граждан, иные предметы и документы, имеющие значение для следствия. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и закрепление доказательной базы.

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