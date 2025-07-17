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Минобороны подало иск на 18 миллионов рублей к Попову, Шестерову и Ахмедову - 17.07.2025, ПРАЙМ
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Минобороны подало иск на 18 миллионов рублей к Попову, Шестерову и Ахмедову
Минобороны подало иск на 18 миллионов рублей к Попову, Шестерову и Ахмедову - 17.07.2025, ПРАЙМ
Минобороны подало иск на 18 миллионов рублей к Попову, Шестерову и Ахмедову
Министерство обороны РФ заявило гражданский иск на 18 миллионов рублей к бывшему замминистра обороны Павлу Попову, генерал-майору Владимиру Шестерову и... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T12:26+0300
2025-07-17T12:26+0300
общество
россия
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ОДИНЦОВО, 17 июл - ПРАЙМ. Министерство обороны РФ заявило гражданский иск на 18 миллионов рублей к бывшему замминистра обороны Павлу Попову, генерал-майору Владимиру Шестерову и экс-директору парка "Патриот" Вячеславу Ахмедову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В четверг Одинцовский гарнизонный военный суд проводит первое заседание по делу в отношении бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Шестерова. Как заявил в ходе слушания судья, в рамках дела к вышеуказанным лицам заявлен гражданский иск Минобороны РФ о возмещении компенсации в размере более 18 миллионов рублей. "Мы иск поддерживаем", - заявил адвокат Шестерова, который ранее сообщил, что его подзащитный уже начал возмещать ущерб.
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общество , россия
Общество , РОССИЯ
12:26 17.07.2025
 
Минобороны подало иск на 18 миллионов рублей к Попову, Шестерову и Ахмедову

Минобороны потребовало с Попова, Шестерова и Ахмедова 18 миллионов рублей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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ОДИНЦОВО, 17 июл - ПРАЙМ. Министерство обороны РФ заявило гражданский иск на 18 миллионов рублей к бывшему замминистра обороны Павлу Попову, генерал-майору Владимиру Шестерову и экс-директору парка "Патриот" Вячеславу Ахмедову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В четверг Одинцовский гарнизонный военный суд проводит первое заседание по делу в отношении бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Шестерова.
Как заявил в ходе слушания судья, в рамках дела к вышеуказанным лицам заявлен гражданский иск Минобороны РФ о возмещении компенсации в размере более 18 миллионов рублей.
"Мы иск поддерживаем", - заявил адвокат Шестерова, который ранее сообщил, что его подзащитный уже начал возмещать ущерб.
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Экс-замминистра обороны Попов построил за деньги МО двухэтажный дом
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