https://1prime.ru/20250717/minoborony-859608647.html

Минобороны подало иск на 18 миллионов рублей к Попову, Шестерову и Ахмедову

Минобороны подало иск на 18 миллионов рублей к Попову, Шестерову и Ахмедову - 17.07.2025, ПРАЙМ

Минобороны подало иск на 18 миллионов рублей к Попову, Шестерову и Ахмедову

Министерство обороны РФ заявило гражданский иск на 18 миллионов рублей к бывшему замминистра обороны Павлу Попову, генерал-майору Владимиру Шестерову и... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T12:26+0300

2025-07-17T12:26+0300

2025-07-17T12:26+0300

общество

россия

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ОДИНЦОВО, 17 июл - ПРАЙМ. Министерство обороны РФ заявило гражданский иск на 18 миллионов рублей к бывшему замминистра обороны Павлу Попову, генерал-майору Владимиру Шестерову и экс-директору парка "Патриот" Вячеславу Ахмедову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В четверг Одинцовский гарнизонный военный суд проводит первое заседание по делу в отношении бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Шестерова. Как заявил в ходе слушания судья, в рамках дела к вышеуказанным лицам заявлен гражданский иск Минобороны РФ о возмещении компенсации в размере более 18 миллионов рублей. "Мы иск поддерживаем", - заявил адвокат Шестерова, который ранее сообщил, что его подзащитный уже начал возмещать ущерб.

https://1prime.ru/20250717/popov-859605351.html

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общество , россия