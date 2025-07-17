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В Минтруде рассказали об использовании квот на трудоустройство мигрантов - 17.07.2025, ПРАЙМ
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В Минтруде рассказали об использовании квот на трудоустройство мигрантов
В Минтруде рассказали об использовании квот на трудоустройство мигрантов - 17.07.2025, ПРАЙМ
В Минтруде рассказали об использовании квот на трудоустройство мигрантов
Российские работодатели на сегодня воспользовались всего четвертью выданных квот на трудоустройство мигрантов из 234 тысяч, сообщил статс-секретарь -... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T15:48+0300
2025-07-17T15:49+0300
россия
рф
госдума
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Российские работодатели на сегодня воспользовались всего четвертью выданных квот на трудоустройство мигрантов из 234 тысяч, сообщил статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов. "По действующим нормам из 234 тысяч квот на сегодня, на текущую дату, полгода уже прошло, использовано только … 25%", - сказал Пудов во время пленарного заседания Госдумы. Он отметил, что все мигранты, приезжающие в страну в рамках квоты сейчас, обязаны знать русский язык. При этом в случае принятия закона, который отменяет требования подтверждения владения русским языком некоторых трудовых мигрантов, список разрешенных профессий для приглашения на работу работников из-за рубежа на 2026 год будет оптимизирован, а в этом году квоты будут перераспределены в профессионально-квалификационные группы, которые не требуют коммуникации и знания русского языка. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором чтении правительственный законопроект, которым предлагается освобождать от подтверждения владения русским языком при подаче заявления о выдаче разрешения на работу трудовых мигрантов, работающих в рамках правительственной квоты.
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россия, рф, госдума
РОССИЯ, РФ, Госдума
15:48 17.07.2025 (обновлено: 15:49 17.07.2025)
 
В Минтруде рассказали об использовании квот на трудоустройство мигрантов

Минтруд: работодатели воспользовались четвертью выданных квот на трудоустройство мигрантов

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинтруд России
Минтруд России - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Российские работодатели на сегодня воспользовались всего четвертью выданных квот на трудоустройство мигрантов из 234 тысяч, сообщил статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.
"По действующим нормам из 234 тысяч квот на сегодня, на текущую дату, полгода уже прошло, использовано только … 25%", - сказал Пудов во время пленарного заседания Госдумы.
Он отметил, что все мигранты, приезжающие в страну в рамках квоты сейчас, обязаны знать русский язык. При этом в случае принятия закона, который отменяет требования подтверждения владения русским языком некоторых трудовых мигрантов, список разрешенных профессий для приглашения на работу работников из-за рубежа на 2026 год будет оптимизирован, а в этом году квоты будут перераспределены в профессионально-квалификационные группы, которые не требуют коммуникации и знания русского языка.
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором чтении правительственный законопроект, которым предлагается освобождать от подтверждения владения русским языком при подаче заявления о выдаче разрешения на работу трудовых мигрантов, работающих в рамках правительственной квоты.
маткапитал - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
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РОССИЯРФГосдума
 
 
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