https://1prime.ru/20250717/mintrud-859623893.html
В Минтруде рассказали об использовании квот на трудоустройство мигрантов
В Минтруде рассказали об использовании квот на трудоустройство мигрантов - 17.07.2025, ПРАЙМ
В Минтруде рассказали об использовании квот на трудоустройство мигрантов
Российские работодатели на сегодня воспользовались всего четвертью выданных квот на трудоустройство мигрантов из 234 тысяч, сообщил статс-секретарь -... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T15:48+0300
2025-07-17T15:48+0300
2025-07-17T15:49+0300
россия
рф
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/83761/21/837612103_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_151c918c6888f47e4decd931d36b64c4.jpg
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Российские работодатели на сегодня воспользовались всего четвертью выданных квот на трудоустройство мигрантов из 234 тысяч, сообщил статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов. "По действующим нормам из 234 тысяч квот на сегодня, на текущую дату, полгода уже прошло, использовано только … 25%", - сказал Пудов во время пленарного заседания Госдумы. Он отметил, что все мигранты, приезжающие в страну в рамках квоты сейчас, обязаны знать русский язык. При этом в случае принятия закона, который отменяет требования подтверждения владения русским языком некоторых трудовых мигрантов, список разрешенных профессий для приглашения на работу работников из-за рубежа на 2026 год будет оптимизирован, а в этом году квоты будут перераспределены в профессионально-квалификационные группы, которые не требуют коммуникации и знания русского языка. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором чтении правительственный законопроект, которым предлагается освобождать от подтверждения владения русским языком при подаче заявления о выдаче разрешения на работу трудовых мигрантов, работающих в рамках правительственной квоты.
https://1prime.ru/20250714/matkapital-859464066.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83761/21/837612103_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_56082fbe2edf0a3da6e9b8a68bdeb933.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, госдума
В Минтруде рассказали об использовании квот на трудоустройство мигрантов
Минтруд: работодатели воспользовались четвертью выданных квот на трудоустройство мигрантов
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Российские работодатели на сегодня воспользовались всего четвертью выданных квот на трудоустройство мигрантов из 234 тысяч, сообщил статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.
"По действующим нормам из 234 тысяч квот на сегодня, на текущую дату, полгода уже прошло, использовано только … 25%", - сказал Пудов во время пленарного заседания Госдумы.
Он отметил, что все мигранты, приезжающие в страну в рамках квоты сейчас, обязаны знать русский язык. При этом в случае принятия закона, который отменяет требования подтверждения владения русским языком некоторых трудовых мигрантов, список разрешенных профессий для приглашения на работу работников из-за рубежа на 2026 год будет оптимизирован, а в этом году квоты будут перераспределены в профессионально-квалификационные группы, которые не требуют коммуникации и знания русского языка.
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором чтении правительственный законопроект, которым предлагается освобождать от подтверждения владения русским языком при подаче заявления о выдаче разрешения на работу трудовых мигрантов, работающих в рамках правительственной квоты.
В Минтруде рассказали о получении маткапитала