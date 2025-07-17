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Минюст уточнил критерии для получения статуса квалифицированного инвестора

Минюст уточнил критерии для получения статуса квалифицированного инвестора - 17.07.2025, ПРАЙМ

Минюст уточнил критерии для получения статуса квалифицированного инвестора

Минюст зарегистрировал уточненные Центробанком РФ и вступающие в силу 28 июля критерии для получения статуса квалифицированного инвестора, учитывающие, в... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T11:57+0300

2025-07-17T11:57+0300

2025-07-17T11:57+0300

банк россии

финансы

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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Минюст зарегистрировал уточненные Центробанком РФ и вступающие в силу 28 июля критерии для получения статуса квалифицированного инвестора, учитывающие, в частности, доход за два года, образование и ученую степень заявителя, следует из сообщения финансового регулятора. "Конкретизирован размер дохода как самостоятельного критерия для получения статуса квалифицированного инвестора: он должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год за последние 2 года. В комбинации с другими критериями - усложненным тестированием, образованием или ученой степенью - требование снижается до 6 миллионов. При этом не будут учитываться доходы от продажи недвижимости. Такие параметры определены в указании Банка России, которое зарегистрировал Минюст", - говорится в сообщении ЦБ. По образовательному критерию вместо действовавшего требования о наличии высшего экономического образования устанавливается перечень специальностей и направлений подготовки, в том числе в комбинации с критерием дохода или имущества, отмечается в сообщении. "Так, человек может стать квалифицированным инвестором, если он получил образование по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" или "Налоги и налогообложение" и его средний годовой доход составляет 6 миллионов рублей. В список сертификатов, учитываемых при признании инвестора квалифицированным, добавлены международные сертификаты, которые уже используются в качестве требований к инвестиционным советникам", - поясняет ЦБ. Параметры имущественного критерия не изменились: сейчас минимальный размер активов, которыми должен владеть человек, составляет 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года он увеличится до 24 миллионов. "Но в комбинации с другими критериями требования будут в 2 раза меньше - 6 и 12 миллионов рублей соответственно. Указание вступит в силу 28 июля 2025 года", - резюмирует ЦБ РФ.

https://1prime.ru/20250629/minjust-858996544.html

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финансы