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Мишустин поручил выработать меры поддержки энергопоставщиков в СКФО
Мишустин поручил выработать меры поддержки энергопоставщиков в СКФО - 17.07.2025, ПРАЙМ
Мишустин поручил выработать меры поддержки энергопоставщиков в СКФО
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам выработать предложения по поддержке гарантирующих поставщиков электроэнергии в субъектах... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T10:06+0300
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам выработать предложения по поддержке гарантирующих поставщиков электроэнергии в субъектах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), сообщила пресс-служба правительства."Минэнерго, Минэкономразвития, Минфину и ФАС необходимо выработать предложения по механизму поддержки гарантирующих поставщиков электрической энергии в субъектах СКФО, а также по источникам финансирования согласованных инвестиционных проектов развития электросетевого комплекса на Северном Кавказе", - сказано в сообщении по итогам совещания с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.В апреле газета РБК, ссылаясь на документы к совещанию, писала, что вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам совместно с компанией "Россети" представить в правительство согласованные предложения по передаче функций гарантирующего поставщика электроэнергии от ПАО "Россети Северный Кавказ" в пользу специализированной энергосбытовой организации.Хотя сетевые компании не должны заниматься сбытовой деятельностью, в шести из семи регионов СКФО гарантирующим поставщиком сегодня является компания "Россети Северный Кавказ". Она совмещает работу по передаче и сбыту электроэнергии в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Чечне (в лице "Чеченэнерго"), отмечало издание.В июне глава "Россетей" Андрей Рюмин заявлял, что решения по вопросу снятия функций сбыта электроэнергии с "Россети Северный Кавказ" еще нет, несмотря на то, что сейчас схема работы компании там противоречит закону.Замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко в интервью РИА Новости заявлял, что решение по вопросу снятия и передачи функций гарантирующего поставщика электроэнергии с компании "Россети Северный Кавказ" будет предложено в этом году.
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россия, рф, михаил мишустин, минфин
Энергетика, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Минфин
Мишустин поручил выработать меры поддержки энергопоставщиков в СКФО
Мишустин поручил выработать предложения по поддержке поставщиков электроэнергии в СКФО
МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам выработать предложения по поддержке гарантирующих поставщиков электроэнергии в субъектах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), сообщила пресс-служба правительства.
"Минэнерго, Минэкономразвития, Минфину и ФАС необходимо выработать предложения по механизму поддержки гарантирующих поставщиков электрической энергии в субъектах СКФО, а также по источникам финансирования согласованных инвестиционных проектов развития электросетевого комплекса на Северном Кавказе", - сказано в сообщении по итогам совещания с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.
В апреле газета РБК, ссылаясь на документы к совещанию, писала, что вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам совместно с компанией "Россети" представить в правительство согласованные предложения по передаче функций гарантирующего поставщика электроэнергии от ПАО "Россети Северный Кавказ" в пользу специализированной энергосбытовой организации.
Хотя сетевые компании не должны заниматься сбытовой деятельностью, в шести из семи регионов СКФО гарантирующим поставщиком сегодня является компания "Россети Северный Кавказ". Она совмещает работу по передаче и сбыту электроэнергии в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Чечне (в лице "Чеченэнерго"), отмечало издание.
В июне глава "Россетей" Андрей Рюмин заявлял, что решения по вопросу снятия функций сбыта электроэнергии с "Россети Северный Кавказ" еще нет, несмотря на то, что сейчас схема работы компании там противоречит закону.
Замминистра энергетики РФ Петр Конюшенко в интервью РИА Новости заявлял, что решение по вопросу снятия и передачи функций гарантирующего поставщика электроэнергии с компании "Россети Северный Кавказ" будет предложено в этом году.
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