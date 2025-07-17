https://1prime.ru/20250717/mishustin-859621947.html

Аэропортам юга и центральной части России выделят шесть миллиардов рублей

Аэропортам юга и центральной части России выделят шесть миллиардов рублей - 17.07.2025, ПРАЙМ

Аэропортам юга и центральной части России выделят шесть миллиардов рублей

Кабмин направит аэропортам юга и центральной части России, где еще сохраняются временные ограничения на полеты, более 6 миллиардов рублей на возмещение части... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T15:21+0300

2025-07-17T15:21+0300

2025-07-17T15:21+0300

экономика

бизнес

россия

рф

краснодар

анапа

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859621794_0:214:2881:1834_1920x0_80_0_0_778daa4ed55ad247a055bf3e7848824c.jpg

МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Кабмин направит аэропортам юга и центральной части России, где еще сохраняются временные ограничения на полеты, более 6 миллиардов рублей на возмещение части затрат, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На совещании кабмина Мишустин отметил, что правительство продолжает помогать аэропортам центральных и южных регионов России, где еще сохраняются временные ограничения на полеты. "Дополнительно сегодня выделим более 6 миллиардов рублей. Благодаря таким мерам сохраняется работоспособность этих аэропортов и готовность возобновить авиасообщение как только изменится ситуация с полетными условиями", - сообщил Мишустин. Он отметил, что ранее на поддержку таких аэропортов было направлено порядка 27 миллиардов рублей. Средства пошли на оплату труда и сохранение коллективов, а также финансирование развития аэродромной инфраструктуры, в том числе в Краснодаре, Анапе, Белгороде, Симферополе.

https://1prime.ru/20250716/gelendzhik-859553966.html

рф

краснодар

анапа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, краснодар, анапа, михаил мишустин