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Аэропортам юга и центральной части России выделят шесть миллиардов рублей - 17.07.2025, ПРАЙМ
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Аэропортам юга и центральной части России выделят шесть миллиардов рублей
Аэропортам юга и центральной части России выделят шесть миллиардов рублей - 17.07.2025, ПРАЙМ
Аэропортам юга и центральной части России выделят шесть миллиардов рублей
Кабмин направит аэропортам юга и центральной части России, где еще сохраняются временные ограничения на полеты, более 6 миллиардов рублей на возмещение части... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T15:21+0300
2025-07-17T15:21+0300
экономика
бизнес
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рф
краснодар
анапа
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Кабмин направит аэропортам юга и центральной части России, где еще сохраняются временные ограничения на полеты, более 6 миллиардов рублей на возмещение части затрат, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На совещании кабмина Мишустин отметил, что правительство продолжает помогать аэропортам центральных и южных регионов России, где еще сохраняются временные ограничения на полеты. "Дополнительно сегодня выделим более 6 миллиардов рублей. Благодаря таким мерам сохраняется работоспособность этих аэропортов и готовность возобновить авиасообщение как только изменится ситуация с полетными условиями", - сообщил Мишустин. Он отметил, что ранее на поддержку таких аэропортов было направлено порядка 27 миллиардов рублей. Средства пошли на оплату труда и сохранение коллективов, а также финансирование развития аэродромной инфраструктуры, в том числе в Краснодаре, Анапе, Белгороде, Симферополе.
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бизнес, россия, рф, краснодар, анапа, михаил мишустин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, КРАСНОДАР, АНАПА, Михаил Мишустин
15:21 17.07.2025
 
Аэропортам юга и центральной части России выделят шесть миллиардов рублей

Мишустин: аэропорты юга и центральной части России получат более 6 млрд рублей

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Кабмин направит аэропортам юга и центральной части России, где еще сохраняются временные ограничения на полеты, более 6 миллиардов рублей на возмещение части затрат, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На совещании кабмина Мишустин отметил, что правительство продолжает помогать аэропортам центральных и южных регионов России, где еще сохраняются временные ограничения на полеты.
"Дополнительно сегодня выделим более 6 миллиардов рублей. Благодаря таким мерам сохраняется работоспособность этих аэропортов и готовность возобновить авиасообщение как только изменится ситуация с полетными условиями", - сообщил Мишустин.
Он отметил, что ранее на поддержку таких аэропортов было направлено порядка 27 миллиардов рублей. Средства пошли на оплату труда и сохранение коллективов, а также финансирование развития аэродромной инфраструктуры, в том числе в Краснодаре, Анапе, Белгороде, Симферополе.
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