https://1prime.ru/20250717/mishustin-859623212.html

Кабмин расширил число современных технологий для заключения спецконтрактов

Кабмин расширил число современных технологий для заключения спецконтрактов - 17.07.2025, ПРАЙМ

Кабмин расширил число современных технологий для заключения спецконтрактов

Правительство РФ расширило более чем на 20 позиций перечень современных технологий, при разработке которых компании смогут заключать с государством специальные... | 17.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-17T15:32+0300

2025-07-17T15:32+0300

2025-07-17T15:32+0300

экономика

россия

технологии

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/83640/67/836406705_104:0:3594:1963_1920x0_80_0_0_fb7c5a8775ba3c59d85af3502152d093.jpg

МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ расширило более чем на 20 позиций перечень современных технологий, при разработке которых компании смогут заключать с государством специальные инвестиционные контракты, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства на заседании кабмина в четверг рассказал о принятом решении, касающемся развития серийных производств конкурентоспособных товаров, которые пока не имеют отечественных аналогов. "Для этого правительство расширит перечень современных технологий, при разработке и внедрении которых компании смогут заключать с государством специальный инвестиционный контракт, получая налоговые и ряд других преференций. В этот список войдут еще свыше 20 перспективных решений, которые охватывают сферу радиоэлектроники, медицины, энергетики, металлургии, химической промышленности, сельского хозяйства, а также сектор создания новых материалов", - сказал Мишустин. Он отметил, что такое решение позволит привлечь дополнительные частные инвестиции в эти приоритетные сферы, а также поможет освоению выпуска критически значимой продукции, в том числе наукоемкого оборудования. "В условиях санкционных ограничений важно продолжать принимать меры для укрепления российского суверенитета во всех отраслях. Такая задача поставлена нашим президентом", – подчеркнул Мишустин.

https://1prime.ru/20250716/smi-859577346.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, технологии, михаил мишустин