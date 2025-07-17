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Кабмин расширил число современных технологий для заключения спецконтрактов - 17.07.2025, ПРАЙМ
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Кабмин расширил число современных технологий для заключения спецконтрактов
Кабмин расширил число современных технологий для заключения спецконтрактов - 17.07.2025, ПРАЙМ
Кабмин расширил число современных технологий для заключения спецконтрактов
Правительство РФ расширило более чем на 20 позиций перечень современных технологий, при разработке которых компании смогут заключать с государством специальные... | 17.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-17T15:32+0300
2025-07-17T15:32+0300
экономика
россия
технологии
михаил мишустин
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ расширило более чем на 20 позиций перечень современных технологий, при разработке которых компании смогут заключать с государством специальные инвестиционные контракты, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства на заседании кабмина в четверг рассказал о принятом решении, касающемся развития серийных производств конкурентоспособных товаров, которые пока не имеют отечественных аналогов. "Для этого правительство расширит перечень современных технологий, при разработке и внедрении которых компании смогут заключать с государством специальный инвестиционный контракт, получая налоговые и ряд других преференций. В этот список войдут еще свыше 20 перспективных решений, которые охватывают сферу радиоэлектроники, медицины, энергетики, металлургии, химической промышленности, сельского хозяйства, а также сектор создания новых материалов", - сказал Мишустин. Он отметил, что такое решение позволит привлечь дополнительные частные инвестиции в эти приоритетные сферы, а также поможет освоению выпуска критически значимой продукции, в том числе наукоемкого оборудования. "В условиях санкционных ограничений важно продолжать принимать меры для укрепления российского суверенитета во всех отраслях. Такая задача поставлена нашим президентом", – подчеркнул Мишустин.
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россия, технологии, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Технологии, Михаил Мишустин
15:32 17.07.2025
 
Кабмин расширил число современных технологий для заключения спецконтрактов

Кабмин расширил перечень современных технологий для заключения спецконтрактов

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 17 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ расширило более чем на 20 позиций перечень современных технологий, при разработке которых компании смогут заключать с государством специальные инвестиционные контракты, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства на заседании кабмина в четверг рассказал о принятом решении, касающемся развития серийных производств конкурентоспособных товаров, которые пока не имеют отечественных аналогов.
"Для этого правительство расширит перечень современных технологий, при разработке и внедрении которых компании смогут заключать с государством специальный инвестиционный контракт, получая налоговые и ряд других преференций. В этот список войдут еще свыше 20 перспективных решений, которые охватывают сферу радиоэлектроники, медицины, энергетики, металлургии, химической промышленности, сельского хозяйства, а также сектор создания новых материалов", - сказал Мишустин.
Он отметил, что такое решение позволит привлечь дополнительные частные инвестиции в эти приоритетные сферы, а также поможет освоению выпуска критически значимой продукции, в том числе наукоемкого оборудования.
"В условиях санкционных ограничений важно продолжать принимать меры для укрепления российского суверенитета во всех отраслях. Такая задача поставлена нашим президентом", – подчеркнул Мишустин.
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